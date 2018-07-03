Фотофакт: В Минске появился новый мурал размером с девятиэтажный дом 1 3.07.2018, 19:20

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Фото: onliner.by

Партизанский район стал чуточку ярче.

В последние дни испанский художник Sabek работал над новым творением — граффити на одном из домов по улице Столетова. Сегодня мурал практически закончен. Почерк испанца остался неизменен: на минском доме тоже появилась фреска с изображением животного, пишет onliner.by.

Мурал появился в рамках арт-проекта Urban Myths, благодаря которому в Минске уже есть немало интересных работ. Авторы проекта приглашают зарубежных художников, которые создают работы в зависимости от полученных впечатлений о стране: никаких эскизов и подготовки. В рамках Urban Myths у нас появилась «девочка в вышиванке», «Человек без имени» («Ангел смерти»), «Ярило» и десятки других работ.

Sabek работает над своим первым граффити в Беларуси. В описании проекта художника презентуют так:

— Этого испанского художника считают выходцем из самой пуританской ветви граффити-арта. В его фресках образы воображаемого мира переплетены со сложной игрой фигур и символов, позаимствованных у природы, — пишут авторы. — Sabek считает, что животные на его фресках — это наши верховные боги и союзники. Через сюжеты с их участием художник передает свои мысли и эмоции от тех локаций, куда его заносит неудержимое желание открывать мир. Бесконечный диалог между альтер-эго и внешним миром — путь Сабека.

Для создания рисунка на сайте mustact.by был объявлен сбор средств. На данный момент на граффити была собрана примерно половина всей суммы — около 3800 рублей из 7400.

Готовая работа должна быть презентована в ближайшие дни.