«Фальшивый президент»: как Москва вышла против Путина 2 30.07.2018, 7:43

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фото: novayagazeta.ru

В столице РФ два дня подряд проходили масштабные митинги против повышения пенсионного возраста.

Второй день подряд Москва протестовала против повышения пенсионного возраста. Более шести тысяч человек, организованные Либертарианской партией, вышли на проспект Сахарова. Кроме пенсий на повестке были повышение налогов и пакет Яровой.

В отличие от прошедшего накануне митинга КПРФ, 29 июля на Сахарова собралось в несколько раз меньше людей, но лозунги были ярче, а задержаний — больше. «МБХ-медиа» рассказывает, как это было:

- Несмотря на то, что митинг был запланирована на 14.00, задолго до его официального старта перед сценой начали собираться люди: к 13.40 пришли около двух тысяч человек.

В отличие от митинга 28 июля, где присутствовали главным образом пенсионеры, сегодня на проспекте Сахарова преобладали люди моложе 30 лет.

Сцена небольшая и с другого конца проспекта практически незаметна. Это неудивительно: как рассказали организаторы, незадолго до старта митинга полицейские потребовали снять баннеры.

Люди все прибывают, и через несколько минут на проспекте уже не протолкнуться.

«Я и вчера ходила, и вот сегодня, — рассказывает мне темноволосая немолодая женщина, представившаяся Людмилой, — это повод такой. Тут надо каждый день митинговать ходить, и все равно мало будет».

Людмила рассказывает, что на сегодняшнем митинге ей нравится больше, потому что «здесь у людей хотя бы голова есть». Митинг задерживается, как объясняют со сцены организаторы, они ждут подходящих от рамок металлоискателей людей.

Как и вчера, до начала мероприятия людей развлекает музыка. Но, в отличие от вчерашнего митинга, на котором вживую исполняли песни о «сошедшей с ума родине», сегодня музыка звучит из колонок — «Убей в себе государство» “Гражданской обороны”, перепевка российского гимна и другие. Пара полицейских у оцепления качают головой в такт музыке. Позади сцены — два новеньких «автозака»; интересно, что сегодня они стоят прямо рядом с местом нахождения организаторов, тогда как вчера полицейские машины стояли у рамок металлоискателей в начале проспекта.

Спустя полчаса после официального начала митинга на сцене выступает председатель Либертарианской партии Сергей Бойко. Он благодарит всех пришедших и извиняется за то, что у сцены нет «задника»:

«Мэрия Москвы запретила нам вешать наши баннеры. Причина проста: мы на этих баннерах написали, что мы не скоты и не новая нефть, и еще написали, что это митинг против пенсионной реформы и против налогового грабежа. А что есть эта пенсионная реформа? Форма налогового грабежа!»

После него слово берет автор петиции против повышения пенсионного возраста Павел Кудюкин, а затем — координатор штаба Навального Олег Степанов. Сам Алексей Навальный тоже пришел, но как зритель.

Выступающие сменяют друг друга, и каждый добавляет что-то новое. Кто-то вспоминает, что деньги с налогов идут на спонсирование войн, другие говорят о пакете Яровой и участии Собянина. Каждые несколько минут с трибун звучат лозунги «Путин вор» и требования отправить его в отставку. При том на вчерашнем митинге от КПРФ фамилия президента звучала всего несколько раз, в основном — от Сергея Удальцова.

Последним берет слово блогер и представитель Либертарианской партии Михаил Светов; в его ожидании толпа начинает кричать «Люстрации!».

Светов выступает дольше остальных — рассказывает, как грабят государство, и почему он не объединился с представителями левых движений. Выступлением Светова митинг и завершается.

На вчерашнем митинге Сергей Удальцов заявлял, что оппозиция объединится уже к началу осени, но Михаил Светов с этим не согласен.

«У меня было очень много уважения к Сергею Удальцову после 2011 года, он был соратником Навального, и я видел в нем идеологического оппонента, достойного человека, — рассказал мне Светов после своего выступления. — Но чем он занимается сейчас, я не понимаю. Сотрудничает с парламентской партией, которая принимала все те преступные законы. Поэтому я не понимаю, о каком объединении может идти речь, кроме как об объединении парламентской оппозиции, а что это такое, мы все прекрасно понимаем».

Светов добавил, что считает митинг в целом удавшимся, даже несмотря на то, что пенсии — в целом повестка никак не либертарианцев.

Из колонок вновь начинает играть «Гражданская оборона», а собравшиеся потихоньку расходятся.

Уже за рамками металлоискателями стоят две девушки с плакатами, по их словам, для них ничего не закончилось, но вчера они на митинг не пошли потому что им не нравятся организаторы.

«Это карманная оппозиция. Если единороссы митинг организовывают, нам тоже идти что ли? Я не считаю, что нужно поддерживать митинги своих идеологических врагов. Они сначала поздравляют Путина с победой, а потом устраивают митинги», — рассказывает девушка и добавляет, что и идеи ЛПР ей не близки, но высказаться было необходимо.

Через несколько минут после окончания митинга раздвигают ограждения, и к сцене прибегают несколько росгвардейцев, которые хватают нескольких выступающих и уводят в автозак.

Позже стало известно, что всех их отвезли в ОВД Красносельское, и оформляют протоколы о нарушении части 5 статьи 20.2 КоАП ( нарушение порядка проведения митинга). Теперь им грозит от десяти до 20 тысяч штрафа или обязательные работы до сорока часов.

Сергей Бойко и Михаил Чичков вышли из ОВД Красносельский. Сергею вменяют 20.2 ч.1 КоАП, Михаилу - 20.2 ч.5 КоАП.