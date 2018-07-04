Белорусская Youtube-звезда стала финалистом музыкального шоу 4.07.2018, 11:31

Лера Яскевич впечатлила судей своей игрой на гитаре.

19-летняя гитаристка Лера Яскевич вышла в финал музыкального youtube-проекта «Смелее». До сентября она будет заниматься под руководством певца Uzari и бороться за победу в конкурсе, рассказали в Альфа-Банке БДГ.

Лера Яскевич впечатлила судей своей игрой на гитаре. Певец Uzari выбрал ее среди всех участников и вызвался довести до финала. Лера известна тем, что вдохновенно исполняет кавер-версии песен на русском и английском языках. Ее youtube-канал насчитывает свыше 400 тыс. подписчиков, а снятые ролики собрали в общей сложности около 40 млн. просмотров.

В финал также вышла 26-летняя минчанка Яна Венгейчик, которая будет заниматься с Анной Шаркуновой. Прошла отбор и 24-летняя Маргарита Бабицкая из Фаниполя, которой вызвался помочь Герман Титов. Вместе с Лерой Яскевичей они войдут в эстрадный лагерь музыкального проекта.

Противостоять им будут молодые таланты, выбранные представителями youtube-сообщества. Так, в финал прошел 21-летний Александр Романенко из Волковыска, которому будет помогать певица Зена. Поющий блогер Homie будет работать с 19-летней минчанкой Алисой Вопнярской, а рэпер Пэйнер поможет пробиться на музыкальный олимп 30-летнему Максиму Олицкому из Новополоцка.

Музыкальным мастерам предстоит написать финалистам песню, придумать образ, записать трек и влиять на голоса. При этом каждый лагерь может работать совместно, подсказывать и вызывать другую сторону на батлы. На судьбу финалистов могут влиять только зрители с помощью голосов и комментариев на канале INSYNC.TV.

В отборе участвовали сотни талантливых белорусов. Больше всего заявок поступило из Минска – 71%. На втором месте – Брестская область с 10%, а третье разделили Гомельский и Гродненский регионы (от каждого – по 6% участников). На Витебскую область пришлось 5% заявок, а на Могилевскую – 2%.

Победитель конкурса получит от Альфа-Банка возможность снять собственный клип, ротацию песни на радио и $2 тыс. в эквиваленте. Суперфинал музыкального шоу состоится в начале сентября.