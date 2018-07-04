Как американцы празднуют День независимости США 5 4.07.2018, 12:46

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Соединенным Штатам исполняется 242 года.

День независимости празднует самая могущественная страна мира - Соединенные Штаты Америки. 4 июля - оплачиваемый выходной для всех граждан США, пишет сайт телеканала tsn.ua.

4 июля для американцев – большой праздник, который не обходится без помпезных фейерверков, карнавалов, пикников и семейных посиделок. Именно в этот день 242 года назад США официально провозгласили независимость от Британской империи.

Отпраздновать историческое событие собираются люди всех национальностей. Во всем мире США называют melting pot – то есть горшок, в котором постоянно что-то кипит и перемешивается. Здесь живут десятки народов, и 4 июля всех их объединяет чувство свободы и гордости за мощную державу мира.

День независимости – оплачиваемый выходной в США. Американцы собираются семьями на пикниках, разрисовывают лица в цвета национального флага, переодеваются в костюмы с национальной символикой и устраивают фестивали.

Они семьями приезжают в сердце США – Вашингтон. Чтобы посмотреть на парад и на лестнице национального архива подписаться под копией исторического документа. Больше всего торжеств - именно в этом городе, где проходит известный обеденный парад. Также в столице США специальные актеры зачитывают текст Декларации. Для этого они переодеваются в наряды XVIII века.