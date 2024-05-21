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Спецназовцы СБУ за неделю уничтожили более 200 единиц военной техники россиян

  • 21.05.2024, 20:52
Спецназовцы СБУ за неделю уничтожили более 200 единиц военной техники россиян

Видео.

Спецназовцы Службы безопасности Украины за неделю на всех направлениях уничтожили 272 российских оккупантов и более 200 единиц военной техники врага.

Об этом сообщает Telegram СБУ.

С помощью FPV-дронов и других средств воины СБУ уничтожили:

17 танков;

29 ББМ;

21 артсистему;

138 единиц военного транспорта;

24 вражеских антенны связи и 1 система автоматического наблюдения;

1 понтонную переправу;

74 позиции и укрепления;

2 склада с боеприпасами;

272 оккупантов.

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