Спецназовцы СБУ за неделю уничтожили более 200 единиц военной техники россиян
- 21.05.2024, 20:52
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Спецназовцы Службы безопасности Украины за неделю на всех направлениях уничтожили 272 российских оккупантов и более 200 единиц военной техники врага.
Об этом сообщает Telegram СБУ.
С помощью FPV-дронов и других средств воины СБУ уничтожили:
17 танков;
29 ББМ;
21 артсистему;
138 единиц военного транспорта;
24 вражеских антенны связи и 1 система автоматического наблюдения;
1 понтонную переправу;
74 позиции и укрепления;
2 склада с боеприпасами;
272 оккупантов.