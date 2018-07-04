Польша лидирует в ЕС по спросу на авто без углеводородов 4.07.2018, 14:36

Фото: wiadomosci.onet.pl

Рост интереса к экологичным автомобилям подогревают государственные программы.

В ЕС поляки лидируют по интересу к автомобилям на возобновляемом топливе

В Польше 8,2% новых автомобилей работают на альтернативных источниках энергии: электричестве или биотопливе. Это больше, чем в других странах ЕС, согласно данным европейской службы статистики Евростат, сообщает euro-pulse.ru.

Следом за Польшей идет Италия – 7,9% новых машин там работают на возобновляемых источников, за ней с большим отрывом – Венгрия (2,5%). Всего в ЕС около 3% новых автомобилей, зарегистрированных за последний год, работают на альтернативном топливе.

Как отмечают эксперты Евростата, рост интереса к экологичным автомобилям подогревают различные государственные программы. Например, государственные банки некоторых стран дают льготные кредиты для покупки автомобиля на альтернативном топливе или же владелец такой машины освобождается от налогов на транспорт. Кроме того, в некоторых странах эко-автомобилям разрешено «объезжать» пробки по выделенной полосе для общественного транспорта, иногда им полагается бесплатная парковка.