Белорусский скульптор увековечит в США популярного героя комиксов 5.07.2018, 9:52

Фото: Морган Каранасиос, nhmagazine.com

Валерий Могучий родился в 1959 году в деревне под Брестом.

Скульптор Валерий Могучий, переехавший недавно из Беларуси в США, получил заказ на создание скульптуры известного в Штатах героя комиксов Арчи Эндрюса, сообщает belmir.by.

Бронзовая фигура сидящего на скамейке рыжего веснушчатого подростка в натуральную величину будет установлена 9 августа в парке города Мередит, штат Нью-Гэмпшир.

Именно здесь жил и работал Боб Монтана – художник, придумавший образы Арчи и его друзей. Впервые он нарисовал их в 1941 году и тем самым подарил долгую жизнь.

Комикс печатался на страницах сотен газет, стал основой для радиошоу, телесериалов, мультфильмов, кинофильмов и стал частью американской истории и культуры.

Для увековечения Арчи среди жителей Мередита был объявлен сбор средств. Целью ставилось аккумулировать 50 тысяч долларов. В итоге получилось почти 57 тысяч.

Валерий Могучий за работой. Фото: Морган Каранасиос, nhmagazine.com

Валерий Могучий родился в 1959 году в деревне Ковердяки под Брестом. В 1988-м окончил факультет скульптуры Белорусской академии искусств в Минске, а затем жил и работал в Витебске.

Является членом Белорусского союза художников. Участвовал во многих персональных и сборных выставках в Беларуси, России и Германии, побеждал в различных конкурсах.

Как сказано в биографии, работы скульптора хранятся в музеях и частных коллекциях в Беларуси, США, Израиле, Германии, Франции, Латвии, Чехии, Швеции, России и Украине.

Могучий – автор многих работ, установленных в Витебске: памятников Евдокии Лось и Марку Шагалу, мемориальных досок Заиру Азгуру и Василю Быкову и так далее.

Сейчас Валерий является резидентом центра современных искусств 42 Maple Contemporary Art Center в американском городе Вифлеем, штат Нью-Гэмпшир.