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В аварии под Смоленском погибли белорусы

  • 6.07.2018, 12:29
  • 3,008
Фото: smolensk-i.ru

Поочередно столкнулись микроавтобус и три фуры.

ДТП произошло в ночь на 5 июля на трассе М-1 в Сафроновском районе (Смоленщина), сообщает «Белсат» со ссылкой на smolensk-i.ru.

Авария произошла рядом с участком дорожной автоинспекции. Фура резко остановилась и сзади в нее врезался микроавтобус и два грузовика. В результате ДТП погибли 2 человека – водитель и пассажир микроавтобуса. По cообщению tass.ru, пассажир выжил и попал в больницу.

«Кабину Volvo не так сильно помяло, а DAF вообще вывернуло, много полицейских, все загорожено, от легковушки ничего не осталось, одни трупы», – сообщают местные жители.


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