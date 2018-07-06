В аварии под Смоленском погибли белорусы
- 6.07.2018, 12:29
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Поочередно столкнулись микроавтобус и три фуры.
ДТП произошло в ночь на 5 июля на трассе М-1 в Сафроновском районе (Смоленщина), сообщает «Белсат» со ссылкой на smolensk-i.ru.
Авария произошла рядом с участком дорожной автоинспекции. Фура резко остановилась и сзади в нее врезался микроавтобус и два грузовика. В результате ДТП погибли 2 человека – водитель и пассажир микроавтобуса. По cообщению tass.ru, пассажир выжил и попал в больницу.
«Кабину Volvo не так сильно помяло, а DAF вообще вывернуло, много полицейских, все загорожено, от легковушки ничего не осталось, одни трупы», – сообщают местные жители.