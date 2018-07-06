Новый рекорд на ЦТ: Девочка из сельской школы набрала 398 баллов из 400 2 6.07.2018, 14:41

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Виктория Терлецкая

До этого Виктория трижды побеждала на республиканской олимпиаде по белорусскому языку.

Выпускница средней школы агрогородка Федоры Виктория Терлецкая в нынешней вступительной кампании набрала 398 баллов из 400 возможных.

Виктория трижды побеждала на республиканской олимпиаде по белорусскому языку и могла получить сертификат с максимальным баллом по этому предмету «автоматом», но девушка решила пройти испытание, чтобы морально подготовить себя к сдаче следующих тестов по химии и биологии.

В результате абитуриентка получила максимальный бал аттестата, «сотки» по белорусскому языку и биологии, а химию сдала на 98 баллов. Как призналась Виктория, результаты по химии ее немного огорчили.

«Сначала, конечно, немножко поплакала. Химия пришла последней. Конечно, могло быть 400, но с другой стороны, могло быть и 350. Надо радоваться тому, что есть. Мы же получаем не то, что хотим, а то, что нам надо», — рассказала tut.by собеседница.

Виктория готовилась к вступительным испытаниям сама: «В школе у меня было свободное посещение, к репетиторам не ходила. Сама все учила».

Благодаря победе на олимпиадах Виктория могла без экзаменов поступить в любой белорусский университет на профильную специальность. Кроме того, ей предлагали грант на обучение в одном из вузов Санкт-Петербурга. Однако девушка решила поступать на фармацевтический факультет Белорусского государственного медицинского университета.

Оставшуюся часть «отпуска» будущая студентка проведет с семьей:

«У меня есть замечательный маленький братик и замечательный большой братик. Будем с малышом играть, стараться помогать маме. Ну или по крайней мере стараться ей не мешать».