В воинской части в Уручье умер 29-летний офицер 6 6.07.2018, 17:47

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Новый инцидент в белорусской армии.

Военнослужащий Алексей Мензуренко погиб 30 июня, а через несколько дней после продолжительной болезни умер его отец, пишет tut.by.

В четверг, 5 июля, в Орше мужчин похоронили рядом на одном кладбище.

— 30 июня в 120 отдельной механизированной бригаде погиб офицер-капитан. Упал на территории парка техники, получил травму головы. Однако был доставлен не в медицинское учреждение, а по месту проживания — в общежитие. Там и умер, — написал в редакцию читатель.

Как узнали журналисты, погибшего военнослужащего звали Алексей Мензуренко. Ему было 29 лет, у него остался маленький сын.

— Вчера Лешку похоронили вместе с отцом, в один день. Люди шли за двумя гробами, — рассказывает родственница погибшего офицера. — Из Минска приехали ребята, коллеги Алексея, играл оркестр. Что с ним конкретно случилось, толком никто не знает, кажется, была гематома. Тело Алексея пять дней пролежало в морге, а 3 июля после продолжительной болезни умер отец Алешки. Их решили похоронить рядом.

До трагедии Алексей Мензуренко жил в комнате в общежитии. Его мама Светлана уже приезжала из Орши в Минск на беседу к следователю, но, признается женщина, была в таком шоковом состоянии, что мало что помнит из той беседы.

— Когда все случилось, Лешу отвезли не в больницу, а в общежитие, положили в комнате и попросили соседку присматривать за ним. Она приходила в 23.00 (29 июня. — Прим.), он еще был жив, спал, а утром 30-го — уже мертвый, — плачет Светлана, мама погибшего военнослужащего. — Вскрытие показало, что у него «тупая травма головы». Никаких подробностей не знаю: он сам упал, его толкнули или ударили. Почему ребенку не оказали медицинскую помощь? Что я теперь могу сделать — у меня в доме было двое похорон.

В комнату сына в общежитии женщина не смогла попасть, она была опечатана.

— 30 июня, находясь дома, в общежитии, умер офицер. Причины смерти устанавливаются компетентными органами, — прокомментировал случившееся Владимир Макаров, пресс-секретарь Министерства обороны.