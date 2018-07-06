Cиноптики рассказали о погоде на выходных 6.07.2018, 17:55

Без дождей не обойдется.

В выходные ожидается умеренно теплая погода с температурным фоном, близким к климатической норме, пишет tut.by. Однако без дождей не обойдется, предупреждает Белгидромет.

В субботу, 7 июля, погодные условия будет определять влажная неустойчивая воздушная масса, поступающая с Балтийского моря. Ночью преимущественно по северо-востоку страны, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью составит +10...16°С, максимальная днем +19...25°С, по юго-западу республики воздух прогреется до +27°С.

Неустойчивый характер погоды сохранится и в последующие два дня. В воскресенье и понедельник днем на большей части территории республики ожидаются кратковременные дожди. Днем в отдельных районах прогремят грозы. Температура воздуха минимальная ночью составит +10...15°С, максимальная днем +18...25°С, по югу республики местами воздух прогреется до +27°С.