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Стали известны финалисты белорусского отбора для детского «Евровидения»

  • 6.07.2018, 20:25

Участников, которые прошли в финал нацотбора объявили в в Минске.

В пятницу, 6 июля, Белтелерадиокомпания держала интригу с самого утра: кто же посоревнуется, чтобы представить нашу страну в этом году на детском «Евровидении»? Конкурс этого года особенно важен, ведь принимает его в этом году – Минск, пишет kp.by.

Желающих представить нашу страну было немало: 62 заявки со всех белорусских уголков рассмотрело жюри. Причем попасть на евросцену хотели не только сольные исполнители, но и коллективы молодых талантов в возрасте от 9 до 14 лет.

Некоторые участники отбора на конкурс приезжают во второй или третий раз, но это не становится преимуществом. Ведь в гала-концерте за единственную путевку на детское «Евровидение-2018» сразятся всего 10 участников.

И возможность получили: Артем Скороль, Елизавета Мея, Мария Гулевич, Даниэль Алекс Ястремский, Ангелина Ярощук, группа "Мята", Никита Белько, Мария Жилина, Ярослав Соколиков, группа "Monkey Tops".

Почти все участники – представители из Минска и только Артем Скороль (Ошмяны) и Елизавета Мея (Жодино) – участники из регионов.


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