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Найден способ сэкономить на бронировании авиабилетов

  • 7.07.2018, 12:41

Эксперты британского сервиса Which? Travel уличили авиакомпании в завышении цен на билеты при бронировании через смартфон.

Соответствующие данные опубликованы на сайте портала.

В частности, при покупке с помощью гаджета авиаперевозчики Ryanair и TUI взымают с клиентов дополнительные 20 фунтов, Easyjet — 15 фунтов, а British Airways — 10 фунтов, сообщает ria.ru.

При этом отмечается, что компании, не устанавливающие завышенные цены при бронировании со смартфона, зачастую вводят официальный комиссионный сбор, который прибавляется к итоговой стоимости билета.

В пресс-службах авиаперевозчиков пояснили, что введение более высоких цен для клиентов, совершающих покупку билета через приложение, связано с административными издержками и посоветовали осуществлять бронирование через веб-версию.


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