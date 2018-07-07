Как принимали роды на перроне автовокзала в Барановичах 1 7.07.2018, 18:25

Фото: barautopark.by

Усилиями работников автовокзала, пассажиров и врачей скорой все закончилось благополучно.

6 июля около 18.00 у входа в здание барановичского автовокзала 39-летняя женщина родила дочь. О том, как люди помогли маме, оказавшейся в сложной ситуации, tut.by рассказала диспетчер автовокзала Татьяна Лемеш.

Инцидент произошел, когда рабочий день Татьяны Лемеш подходил к концу. На мониторах камер видеонаблюдения она увидела, что возле входа собрались люди. Женщина вышла из здания, чтобы посмотреть, что случилось. Оказалось, что вечером в пятницу у входа в здание автовокзала у 39-летней пассажирки начались роды. На помощь ей подоспели две женщины, которые должны были уехать автобусом Гродно — Солигорск.

«Я начала немножко помогать: свою кофточку принесла ребенку», — рассказала Татьяна.

Принимавшие роды женщины попросили диспетчера принести медикаменты: бинты, перекись водорода. Все необходимое нашлось в ближайшей аптеке.

«Работник аптеки давала все, что мы просили. Мы боялись, чтобы никакой инфекции не было», — поделилась Татьяна.

Работники автовокзала подбежали к водителю автобуса, на котором должны были уехать женщины, принимавшие роды, и попросили его задержаться.

«Я побежала к водителю, чтобы он их (женщин, которые принимали роды — прим.) подождал. Они хотели ехать в 18.10 в автобусе на Солигорск. У них уже были куплены билеты и переживали, чтобы на него успеть. У нас этот автобус ходит редко и в тот день это был последний рейс. Они на него спешили», — объяснила Татьяна

Родившейся девочке женщины пережали пуповину и дождались приезда скорой. Медики перерезали пуповину и доставили маму с новорожденной дочкой в медучреждения. Роженицу — в родильный дом, дочь — в городскую детскую больницу. После этого женщины, которые принимали роды, сели на свой автобус до Солигорска.

«Женщина (роженица — прим.) была очень спокойная: не жаловалась, не плакала, не истерила. Молчала. Вела себя очень спокойно будто ей ничего не болело. Может быть в шоке была. (…) Девочка, которая родилась, тоже не плакала. Я видела, что она ручками, ножками шевелила. Очень они были все спокойны. Ребенка замотали в мою кофточку, чтобы ее не обдувало. (…) И мама и ребенок спокойно себя вели. Я волновалась больше, чем мама», — сообщила диспетчер.

Усилиями работников автовокзала, пассажиров и врачей скорой все закончилось благополучно. Состояние роженицы и дочери медики характеризуют, как удовлетворительное. Работники автовокзала уже звонили в больницу, справлялись о самочувствии мамы и малыша. В скором времени они планируют их навестить.

«Если бы мне сегодня пришлось бы опять все это пережить, то не знаю смогла бы. Страшно очень. Это был такой эмоциональный порыв: кинуться и помочь хоть чем-то», — отметила диспетчер.