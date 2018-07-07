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В Москве опоили и ограбили футбольного обозревателя BBC

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  • 7.07.2018, 22:26
Фото: ЕРА

Журналист выпил напиток, после чего потерял сознание и очнулся у метро.

В московском такси опоили и обокрали футбольного обозревателя британского BBC, пишет "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник.

В BBC подтвердили "Интерфаксу", что в Москве с их сотрудником произошел инцидент, однако их корреспондент уже в порядке и продолжает работу. Имя пострадавшего не уточняется. Источник "Интерфакса" сообщил, что гражданин Великобритании 1974 года рождения приехал в Россию, чтобы освещать чемпионат мира по футболу. В ночь с 5-го на 6 июля он вызвал такси от Большого театра в Москве.

В автомобиле ему предложили кофе. Журналист выпил напиток, после чего потерял сознание и очнулся у метро "Динамо" без мобильного телефона и кошелька. У британца украли около £1 тыс. Позже с его банковской карты списали еще более £500. Пострадавший обратился в полицию. По данным "Дождя", полиция установила автомобиль, в который сел сотрудник BBC. Один из подозреваемых задержан. Полиция продолжает поиск его сообщника.


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