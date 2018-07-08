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«Слава Украине»: Хорваты Вида и Вукоевич записали видео после победы над Россией

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  • 8.07.2018, 8:19
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Фото: reuters

Оба футболиста много лет играли за киевское «Динамо».

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида вместе с бывшим игроком команды Огненом Вукоевичем записали видеообращение после победы над Россией в четвертьфинальном матче ЧМ-2018.

— Слава Украине, давай, давай! — сказал Вида.

— Эта победа за «Динамо» и за Украину. Хорватия, вперед! — добавил Вукоевич.

Оба футболиста много лет играли за киевское «Динамо». Вида — с 2013-го по 2018-й, Вукоевич — с 2008-го по 2015-й. Вукоевич также в 2013 году провел полсезона в «Спартаке» на правах аренды. Он закончил карьеру в прошлом году, а сейчас помогает сборной Хорватии в качества скаута. Но его основная работа в киевском «Динамо» — скаут и помощник спортивного директора.


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