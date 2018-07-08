Местные суперфуды: Девять самых полезных продуктов для организма 1 8.07.2018, 8:50

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Продукты с высокой концентрацией полезных и ценных веществ, они же суперфуды, все больше набирают популярность.

Семена чиа, ягоды годжи и асаи, гуарана — и впрямь полезные продукты, но они сильно бьют по кошельку. За изобилием полезной экзотики многие из нас забывают о местных альтернативах, которые ничуть не хуже зарубежных.

Как сообщает healthinfo.ua, эксперты поделились списком самых полезных местных продуктов, которые могут составить конкуренцию популярным суперфудам. Считайте его списком покупок, которые обязательно нужно приобрести!

Белокочанная капуста

Капуста является одним из самых полезных овощей, который по праву может считаться суперфудом. Основа для салатов и супов просто напичкана витаминами и полезными микроэлементами. В ее составе есть витамины А,В С, Е, К и РР, необходимые организму кальций, натрий, магний и даже фосфор. Она способствует укреплению иммунитета, улучшает процессы метаболизма, нормализует работу пищеварительной и нервной систем.

Белокочанная капуста также является отличным продуктом, который помогает справиться с лишним весом. Содержащийся в ее составе холин способствует снижению холестерина в крови. В общем, как ни крути, капуста — рекордсмен по содержанию полезных веществ! Обязательно включите ее в свой рацион.

Клюква

В зимний сезон, когда магазинные полки не пестрят изобилием ягод, этот суперфуд всегда под рукой. Кислая ягода богата витамином С и Е, содержит в себе большие запасы марганца, что делает ее незаменимым антиоксидантом. Клюква обогащена медью, которая положительно влияет на работу сердечно-сосудистой системы и другими не менее полезными для нашего организма микроэлементами.

Помимо этого, ягода способствует улучшению обмена вещества и укреплению иммунитета. Попробуйте ввести в свой ежедневный рацион эту полезную ягоду. Лишний вес, несварение и простуды — любые болезни вам будут не страшны.

Гречневая крупа

Гречневая славится своим уникальным составом. Во-первых, гречка — это кладезь витаминов. В ней содержится огромное количество витаминов группы В, клетчатки и йода. Во-вторых, она обогащена такими полезными для организма микроэлементами, как кальций, железо, магний и марганец. В гречневой крупе есть также и необходимые организму белок, лизин и метионин. Что касается последних, то их в гречке намного больше, чем в любом другом продукте растительного происхождения.

Кроме того, гречка славится и в качестве отличного средства для похудения. Содержащиеся в ней медленные углеводы усваиваются на порядок дольше. А это значит, что чувство насыщения после гречневой каши остается продолжительное время.

Лебеда

Об этом суперфуде многие приверженцы здорового питания, скорее всего, не наслышаны. Лебеда — это самый редкий и незаслуженно позабытый продукт, который помогал нашим предкам спасаться от цинги. Что же в ее составе такого особенного?

Семена лебеды не содержат в себе глютена, а поэтому способны надолго сохранять чувство насыщения. Кроме того, в ней содержится огромное количество белков, антиоксидантов и других полезных веществ. По своему составу этот продукт может составить конкуренцию такому суперфуду, как семена чиа. Семена лебеды можно смело добавлять в салаты. С их добавлением закуски получаются не только полезными, но и очень вкусными.

Петрушка

Оказывается, что петрушка по своему составу ни чем не хуже того же витграсса, который считают настоящим эликсиром здоровья. В ее составе также присутствуют хлорофилл, витамины А и С, а также кальций. Что касается витамина С, то в петрушке его содержание в 4 раза больше, чем в том же лимоне. А по содержанию витамина А она совсем не уступает моркови. Плюс ко всему петрушка обогащена витаминами В1 и В2, калием и железом. Ее можно использовать не только в салатах. Соки и смузи с ее добавлением получаются очень вкусными и главное, максимально полезными для организма.

Красная свекла

Этот суперовощ обязательно нужно включить в свой рацион питания. Свекла очень полезна для работы желудочно-кишечного тракта, прекрасно справляется с запорами и способна стимулировать кишечник. Кроме того, из-за своего уникального состава она прекрасно очищает организм от вредных бактерий, укрепляет иммунитет и полезна для кроветворения.

Есть такой овощ лучше в сыром виде, поскольку в процессе термической обработки часть ее ценных микроэлементов теряется. Просто натрите сырую свеклу на терке, приправьте солью и добавьте ложку растительного масла: более ценного источника полезных веществ и не отыскать!

Крыжовник

Этот летний плод участвует в синтезе гормонов и способствует нормализации обменных процессов в организме. По своему составу крыжовник является рекордсменом по содержанию магния, натрия, фосфора и калия. В нем также есть дубильные вещества, полезные кислоты и пектин. Помимо этого, в крыжовнике, как и в любом другой летней ягоде, содержатся большие запасы витамина С.

Ешьте как можно больше крыжовника летом, помимо насыщения полезными микроэлементами, он поможет вывести токсины из организма и поспособствует сбросу лишних килограммов.

Огурцы

Всем известно, что огурец является альтернативным источником воды. Конечно, 95% его состава приходится на воду, но вот остальные 5% — это витамины и минералы. Огурцы способствуют снижению аппетита и уровня сахара в крови. Они ускоряют обменные процессы в организме и помогают ему лучше усваивать белковую пищу. При этом, как ни странно, именно огурцы помогают выводить из организма лишнюю жидкость.

Тыква

Этот осенний овощ тоже неспроста оказался в списке русских суперфудов. Дело в том, что тыква является незаменимым помощником в вопросах очищения пищеварительной и сердечно-сосудистой систем. Она содержит в своем составе калий, бета-каротин и много клетчатки. Ее рекомендуют добавлять в рацион людям, страдающим от инсульта и болезней глаз, расстройства сна и постоянных стрессов. Конечно, всех проблем со здоровьем тыква не решит, но вот с ролью здорового обеда справится без проблем. Тем более что блюд с ее добавлением существует огромное множество.