Как хорваты праздновали победу над Россией 8.07.2018, 21:55

Улицы Загреба ликовали.

Хорватия выиграла в четвертьфинале ЧМ у России по пенальти, а на улицах Загреба ее поддерживали десятки тысяч болельщиков, пишет «Трибуна».

Главное буйство с пиротехникой – на центральной площади Бана Йосипа Елачича, где транслировали игру. Там, по оценкам местных медиа, собрались 10 тысяч фанатов.

Тысячи других болели за команду Златко Далича в официальных фан-зонах столицы и других городов.

Хорваты называют четвертьфинал «матчем поколения» – их сборная не добиралась так далеко на ЧМ 20 лет.

Так Загреб отпраздновал гол Андрея Крамарича.

Они заслужили этот праздник.