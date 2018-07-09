За полгода население сдало чистыми наличными $1 миллиард 9.07.2018, 12:29

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Двадцать девятый месяц население Беларуси остается чистым продавцом наличной валюты.

Интерес к валютным операциям у белорусов в июне упал. Согласно материалам Нацбанка, в за месяц чистая продажа наличной валюты упала на 26,1% до 173,9 млн долларов, пишет tut.by.

При этом снизилась и продажа, и покупка наличной валюты. Граждане сдали на 9,2% меньше валюты, чем в мае — 644,8 млн долларов, а купили — на 0,9% меньше, 471,3 млн долларов.

За шесть месяцев нынешнего года белорусы сдали 1,037 млрд долларов чистыми, за весь прошлый год — 2,2 млрд долларов, в 2016 году чистая продажа составила 2,4 млрд долларов.

Субъекты хозяйствования в первом полугодии были чистыми покупателями валюты (объем покупки превысил продажу на 478,6 млн долларов).

В течение 2017 года отмечалось постепенное ускорение роста реальной зарплаты, что, по оценкам экспертов, оказывало давление на валютный рынок и могло оказывать давление на инфляционные процессы. Напомним, средняя зарплата в декабре прошлого года резко выросла и составила 995,3 рубля. Однако в начале года произошел ожидаемый откат, средняя зарплата в январе упала до 859 рублей, к маю она вышла на 943,9 рубля.

Уже третий год граждане продают валюту, в том числе накопленные депозиты, стремясь сохранить потребление при снижении уровня доходов. Эксперты прогнозируют, что в нынешнем году тенденция сохранится.