Нина Богинская: На Окрестина потребовала, чтобы меня освободили 9.07.2018, 13:26

Нина Богинская

Активистка полагает, что на милиционеров подействовала ее политинформация.

Активистка Нина Богинская 7 июля простояла около 40 минут на площадке перед зданием КГБ с плакатом «Свободу политзаключенным», требуя свободы для Дмитрия Полиенко, Ильи Воловика, Святослава Барановича, Михаила Жемчужного и защитников Куропат Павла Северинца, Ольги Николайчик, Дениса Урбановичa, передает «Радыё Свабода».

Позже приехали омоновцы, задержали активистку и отвезли в милицию.

Нина Богинская рассказала, что ее собирались посадить в тюрьму на Окрестина, но около самого изолятора отпустили. Суд над активисткой за несанкционированный пикет еще впереди.

Нина Богинская полагает, что ее отпустили, так как на милиционеров подействовала ее политинформация.

«Меня из Центрального РУВД везли на Окрестина два милиционера: один в форме, другой в штатском, причем тот совсем не знал белорусского языка, так как переспрашивал некоторые слова, - поделилась Богинская.- Когда повезли, сразу спросили, почему я хочу изменить действующую власть и почему устроила пикет именно возле КГБ. Тогда я изложила им свою позицию, что нынешняя власть небелорусская, что подавляется белорусский язык и культура, не уважают национальную память. Привела пример - что сейчас творится в Куропатах».

Богинская полагает, что всеми репрессиями управляет КГБ, поэтому она и вышла с пикетом к их зданию.

Милиционеры спрашивали у Богинской, сидела ли она раньше в тюрьме на Окрестина, о возрасте.

«Сказала, что сидела однажды и что снова готова их кашу поесть, но возмущалась, что кашу дают плохую, а деньги потом берут, как за блюда из ресторана. Сказала, что лучше бы ягоды собирала на даче, и потребовала, чтобы меня отпустили. Так и произошло: привезли меня к Окрестина и отпустили, но забрали мой плакат как вещественное доказательство».

Милиционеры сказали Богинской, что на суд ее вызовут повесткой.

«Но я сразу предупредила, что на суды их не хожу и сейчас тоже не пойду», - говорит Нина Богинская.

9 июля активистка снова намерена присоединиться к пикетирования ресторане «Поедем поедим» в Куропатах.