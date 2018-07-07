Нина Богинская пикетировала КГБ 7.07.2018, 15:14

Нина Богинская

Активистка простояла перед здание комитета около 40 минут с плакатом «Свободу политзаключенным».

В Минске во время пикета солидарности с политзаключенными задержана защитник Куропат, общественная активистка Нина Богинская.

Об этом «Радыё Свабода» сообщила председатель общественного комитета «В защиту Куропат» Анна Шапутько. По ее данным, Нину Богинскую задержали во время одиночного пикета возле КГБ.

- Она простояла около 40 минут на площадке перед зданием КГБ с плакатом «Свободу политзаключенным». Требовала свободы для политзаключенных Дмитрия Полиенко, Ильи Воловика, Святослава Барановича, Михаила Жемчужного, Дмитрия Галко и защитников Куропат Павла Северинца, Ольги Николайчик, Дениса Урбановича. Знаю, что подъехали омоновцы, задержали и отвезли в милицию. Полагаю, в Центральный РОВД, - сообщила Анна Шапутько.

Нина Богинская не впервые пикетирует здание КГБ на проспекте Независимости. Последний раз активистка выходила с плакатом «Свободу народу» в апреле 2017 года, после массовых арестов участников митинга на День Воли, за что была оштрафована на 50 базовых величин.