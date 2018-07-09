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В Ивацевичах безработный бросился под поезд

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  • 9.07.2018, 14:59
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Погибшему было 35 лет.

В Ивацевичах грузовой поезд насмерть сбил мужчину, сообщил БелТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

Несчастный случай произошел 7 июля в 18.00 вблизи железнодорожной станции.

Грузовой состав №2619 сообщением Минск-Брест двигался со стороны Доманово. В районе железнодорожного моста через реку Гривда под приближающийся поезд бросился мужчина.

Машинист применил экстренное торможение, однако избежать наезда на человека не удалось. Погибшим оказался неработавший местный житель 1983 года рождения.

Проводится проверка. Задержка в движении поездов на станции составила 44 минуты.


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