Как минские троллейбусы нарушают закон и убивают украинский автопром 2 Игорь Григоров, autonews.ua

9.07.2018, 18:15

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Белорусские троллейбусы завозятся в Украину с нарушением таможенного законодательства.

Речь идет о безосновательном занижении ввозной пошлины на полностью укомплектованный транспорт, который на таможне оформляют как комплектующие, а также несоответствии предоставленным сертификатам происхождения. Об этом говорится в депутатском обращении председателя комитета Верховной Рады по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктора Галасюка к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману по результатам обращения в комитет 4 украинских автозаводов. Депутат требует срочно провести расследование таможенных афер белорусского импортера, пересмотреть действующие торговые соглашения и рассмотреть вопрос поддержки украинского автопроизводителя. Что еще скрывает белорусский автопроизводитель?

Белорусские троллейбусы вне закона

С 2011 года между Украиной и Республикой Беларусь действует соглашение о свободной торговле, которое позволяет растамаживать автомобильные комплектующие по сниженной ставке. В то же время белорусское предприятие «Белкоммунмаш» совместно с официальным дилером завода «БКМ-Украина», который располагается в Луцке, пользуются этой таможенной преференцией и под видом кузовов ввозят в Украину полностью укомплектованные троллейбусы, тем самым минуя необходимость уплаты пошлины. Речь идет о троллейбусах БКМ модели 321.

Стоимость растаможки одного готового троллейбуса – 800 тысяч гривен. Именно такую сумму недополучает украинский бюджет с каждого белорусского троллейбуса, завезенного в Украину по теневой схеме. По официальным данным, за последние три года в нашу страну таких троллейбусов было завезено не менее 72.

По словам экспертов, подобные таможенные аферы могут подпадать под признаки преступления, а именно, ст. 212 УК Украины – уклонение от уплаты налогов. К тому же неуплата ввозной пошлины в украинский бюджет наносит значительный экономический ущерб.

Но нарушения таможенного законодательства – это не единственная претензия к белорусскому транспорту.

Российская «начинка» белорусского транспорта

За последние три года, с 2016 по 2018, местные органы самоуправления заказали 120 белорусских троллейбуса. Часть из них уже ездит по улицам Одессы, Днепра, Краматорска, Хмельницкого, Ровно и Сум.

Однако мало кто знает, что транспорт имеет российские комплектующие. В частности, на них установлены электродвигатели серии АТЧД-250-4У2, выпущенные Баранчинским электромеханическим заводом. Белорусское предприятие старается не афишировать эту информацию, но волынские журналисты-расследователи смогли докопаться до правды.

Они установили, что уже больше года «Белкоммунмаш» тесно сотрудничает с Баранчинским электромеханическим заводом, который расположен в Свердловской области Российской Федерации. Электродвигатели для троллейбусов – лишь незначительная доля продукции, которую производит завод. В первую очередь он специализируется на изготовлении двигателей для российской военной техники. Завод имеет большой контракт с министерством обороны РФ и фактически является поставщиком российской армии, которая убивает украинских бойцов на Донбассе. Очевидно, что такие связи в условиях войны на востоке Украины абсолютно недопустимы.

Официальным дилером белорусского завода в Украине является ООО «БКМ-Украина». Кроме него, троллейбусы «Белкоммунмаш» в Украину завозят ООО «Новые строительные технологии-2008», ООО «Агротехника» и ООО «СП «Яникс». Представители этих украинских компаний не могут не знать о российской «начинке» импортированного товара. Однако комментировать эту информацию отказываются.

Кроме того, было установлено, что белорусские троллейбусы не соответствуют сертификатам о происхождении товара, которые выданы белорусской стороной, а украинского сертификата вообще не имеют. Более того, остается неисследованным вопрос безопасности российских двигателей и их соответствия украинским стандартам качества. Ведь использование дизель-генератора в троллейбусах в качестве альтернативного источника энергии опасно и может привести к человеческим жертвам.

Важно, что для большинства городов белорусские троллейбусы с российскими двигателями были закуплены за деньги Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Поэтому, несмотря на украинские и европейские санкции, страна-агрессор нашла способ как получать прибыль во время войны.

Кризис украинского автопрома

Эксперты возмущаются, что даже учитывая перечень претензий к белорусскому производителю, Украина продолжает покупать троллейбусы за рубежом. В то время, когда отечественная автостроительная отрасль находится в кризисном состоянии, и производственные мощности украинских предприятий загружены менее чем на 1,5%. За последние 10 лет объемы производства сократились с 401 599 автомобилей в 2008 году до 7 296 в 2017 году. И продолжают падать. Ни одно предприятие украинского автопрома не имеет государственной поддержки. В то время, как Минский автомобильный завод ежегодно получает от государства до 50 млн долларов и существенно выигрывает за счет льготной растаможки в Украине.

Пользуясь международным соглашением, белорусское предприятие заблаговременно имеет преимущество перед украинскими производителями на тендерах. Ведь может предложить на 10-20% ниже цену, но не качество. Если сравнивать украинские и белорусские аналоги, отечественные троллейбусы превосходят импортные как по техническим характеристикам, так и ходовыми качествами.

Кроме того, украинские автопредприятия уже давно отказались от российских деталей в пользу европейских. Так, Кременчугский автомобильный завод «АвтоКрАЗ» еще в 2014 году начал отказ от комплектующих государства-агрессора, сначала снизив закупки до 30%, а затем и полностью переориентировавшись на западных поставщиков. «Богдан Моторс» на 90% перешел на украинские комплектующие, еще 10% составляют западные. Более того, последние годы украинские предприятия работают исключительно по стандартам ЕС, которые прописаны в Соглашении об ассоциации.

Специалисты соглашаются, чтобы навести порядок в отрасли автомобилестроения нужно сделать несколько простых шагов: увеличить ввозные пошлины на импорт авто, привлечь инвестиции в машиностроение и разработать программу развития автомобилестроения. Для начала же достаточно разобраться с противозаконной деятельностью белорусских импортеров, и наконец начать поддерживать отечественного производителя.

Игорь Григоров, autonews.ua