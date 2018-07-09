Цена Brent превысила $78 за баррель 9.07.2018, 19:42

Фото: wiseGEEK

Цены на нефть ускорили рост.

Стоимость нефти эталонной марки Brent превысила $78 за баррель в ходе торгов в понедельник на опасениях по поводу дефицита топлива на мировом рынке.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:34 по Минску выросла на $0,91 (1,18%) - до $78,02 за баррель, передает interfax.com.ua.

Стоимость фьючерса на нефть WTI на август на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на $0,29 (0,39%) - до $73,51 за баррель.

В понедельник глава ливийской национальной нефтегазовой корпорации National Oil Corp. (NOC) Мустафа Саналла заявил, что добыча нефти в стране продолжит сокращаться, если главные экспортные порты останутся закрытыми.

"Сегодня мы добываем 527 тыс. баррелей в сутки, завтра добыча будет меньше, послезавтра - еще меньше", - сказал он в видеообращении на своей странице в Facebook. До закрытия портов добыча была более чем в два раза выше.

Также поддержку рынку оказали заявления главы саудовской государственной нефтекомпании Saudi Aramco Амина Насера о том, что нефтяной рынок может столкнуться с нехваткой сырья, поскольку крупные представители сектора фокусируются на краткосрочной добыче.

Тем временем негативным фактором для WTI стали данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, указавшие на рост числа действующих нефтяных буровых установок в США по итогам прошлой недели на 5 единиц - до 863 установок.

Кроме того, канадская компания Suncor Energy планирует в ближайшие недели восстановить добычу на своем предприятии в провинции Альберта, ранее приостановленную из-за аварии на трансформаторе. Предприятие добывало около 350 тыс. б/с.