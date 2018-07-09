Восемь фактов о пользе шоколада

Восемь фактов о пользе шоколада1
- 9.07.2018, 20:27
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Не отказывайтесь от любимого лакомства.
Качественный шоколад является очень полезным для сердца, мозга и циркуляции крови. Последние исследования показывают, что даже в молочном шоколаде содержатся питательные вещества, которые снижают риск сердечных заболеваний.
Сhangeua.com представляет 8 полезных свойств шоколада:
Шоколад полезен для сердца, кровообращения и снижает риск инсульта
Эксперименты показали, что черный шоколад помогает восстановить эластичность артерий и способствует продвижению лейкоцитов по сосудам.
Шоколад богат минералами
В нем содержится калий и цинк, а 100 грамм темного горького шоколада обеспечивает суточную дозу железа.
Шоколад снижает уровень холестерина
После съедания шоколада уменьшается уровень холестерина и снижается риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Шоколад полезен для кожи и мозга
Флавонолы, содержащиеся в шоколаде, защищают кожу от вредного воздействия солнечных лучей, а также способствуют улучшению памяти у пожилых людей и хорошо дополняют курс лечения травм головного мозга.
Шоколад помогает похудеть
Небольшой кусочек шоколада, съеденный за 20 минут до еды, запускает выработку гормонов, которые отвечают за чувство сытости. В результате, человек съедает меньше.
Шоколад полезен для мам и малышей
Доказано, что шоколад повышает стрессоустойчивость у беременных, благодаря чему их дети рождаются более здоровыми.
Шоколад может предотвратить диабет
Как ни странно, но черный шоколад в умеренных количествах может предотвратить развитие сахарного диабета.
Шоколад помогает улучшить самочувствие
Он содержит фэнилэтиламин — вещество, которое синтезируется в мозгу при влюбленности, и которое делает человека счастливее.
Не отказывайтесь от любимого лакомства, ведь оно так полезно для здоровья.