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Восемь фактов о пользе шоколада

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  • 9.07.2018, 20:27
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Не отказывайтесь от любимого лакомства.

Качественный шоколад является очень полезным для сердца, мозга и циркуляции крови. Последние исследования показывают, что даже в молочном шоколаде содержатся питательные вещества, которые снижают риск сердечных заболеваний.

Сhangeua.com представляет 8 полезных свойств шоколада:

Шоколад полезен для сердца, кровообращения и снижает риск инсульта

Эксперименты показали, что черный шоколад помогает восстановить эластичность артерий и способствует продвижению лейкоцитов по сосудам.

Шоколад богат минералами

В нем содержится калий и цинк, а 100 грамм темного горького шоколада обеспечивает суточную дозу железа.

Шоколад снижает уровень холестерина

После съедания шоколада уменьшается уровень холестерина и снижается риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Шоколад полезен для кожи и мозга

Флавонолы, содержащиеся в шоколаде, защищают кожу от вредного воздействия солнечных лучей, а также способствуют улучшению памяти у пожилых людей и хорошо дополняют курс лечения травм головного мозга.

Шоколад помогает похудеть

Небольшой кусочек шоколада, съеденный за 20 минут до еды, запускает выработку гормонов, которые отвечают за чувство сытости. В результате, человек съедает меньше.

Шоколад полезен для мам и малышей

Доказано, что шоколад повышает стрессоустойчивость у беременных, благодаря чему их дети рождаются более здоровыми.

Шоколад может предотвратить диабет

Как ни странно, но черный шоколад в умеренных количествах может предотвратить развитие сахарного диабета.

Шоколад помогает улучшить самочувствие

Он содержит фэнилэтиламин — вещество, которое синтезируется в мозгу при влюбленности, и которое делает человека счастливее.

Не отказывайтесь от любимого лакомства, ведь оно так полезно для здоровья.


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