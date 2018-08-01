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Зампредседателя Речицкого райисполкома попался пьяным за рулем

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  • 1.08.2018, 17:12
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Информация о нем уже исчезла с сайта учреждения.

На прошлой неделе заместитель председателя Речицкого райисполкома Николай Процык ехал на своем автомобиле на работу. Однако добраться благополучно до места назначения ему так и не удалось — его остановили инспекторы ГАИ.

Как стало известно gomel.today, Николай Процык был за рулем в нетрезвом виде. Этот факт подтвердился и на освидетельствовании: уровень алкоголя в крови составил 0,4 промилле.

С сайта Речицкого райисполкома данные Процыка исчезли. На данный момент напротив должности «заместитель председателя райисполкома — начальник управления сельского хозяйства и продовольствия» никаких имен не значится.


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