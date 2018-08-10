закрыть
10 августа 2018, пятница, 13:45
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Путин может ввязаться в еще одну войну

14
  • 10.08.2018, 11:22
  • 5,131
Фото: Коммерсант

Теперь просьба поступила из Ливии.

Расколотую уже много лет гражданской войной Ливию может спасти лишь вмешательство России и лично президента Владимира Путина. Об этом заявили представители одной из двух главных сил в стране – Национальной армии Ливии, контролирующей восточные области государства. При этом российские военные и разные ЧВК, связанные с Кремлем и российскими нефтяными госкомпаниями, действуют в Ливии довольно давно, пишет “Радио Свобода”.

После свержения в 2011 году режима Муаммара Каддафи в Ливии началась война между разнородными силами повстанцев, когда-то выступавших единым фронтом. Сейчас в Ливии царит как минимум двоевластие. Основные стороны конфликта, противостоящие друг другу при поддержке различных временных союзников в 2018 году, это:

Палата представителей Ливии (Меджлис) – ранее признанный многими государствами парламент, избранный в 2014 году, известный также как "правительство в Тобруке". Он контролирует обширные области востока, юга и центра страны. Именно его поддерживает нынешняя Национальная армия Ливии во главе с самым известным и влиятельным сейчас ливийским военным и политическим деятелем – фельдмаршалом Халифой Хафтаром.

Правительство национального единства в столице Триполи во главе с Президентским советом, руководимым премьер-министром Фаизом Сараджем. Этот орган власти был создан в 2016 году при поддержке Совета Безопасности ООН.

Кроме этого, в Ливии действует огромное количество других средних и мелких группировок и объединений, из которых самые крупные это "Бригады Мисураты", "Зинтанские бригады" и террористы из "Исламского государства", проникшие в страну в 2014 году и всегда выступающие самостоятельно.

Парламент в Тобруке летом 2018 года не вел боевых действий с правительством в Триполи. Союзная ему полуавтономная Национальная армия Ливии, основная боевая сила, и ее командующий фельдмаршал Хафтар вместо этого в основном сосредоточили усилия на упорной борьбе с ИГИЛ и другими джихадистами в разных провинциях.

8 августа представитель Национальной армии Ливии бригадный генерал Ахмед аль-Мисмари в интервью российскому государственному агентству РИА Новости выразил официальную позицию своих начальников – что разрешение запутанного ливийского кризиса невозможно без вмешательства со стороны Москвы и лично президента России Владимира Путина и "удаления других зарубежных игроков с ливийской арены. Например, Турции, Катара, непосредственно – Италии":

"Россия и Ливия имеют давние военные отношения. Все вооружение нынешней ливийской армии – российское, наша военная доктрина также имеет восточные корни… Почти все ливийские офицеры прошли обучение в России. Заключены контракты в сфере военно-технического сотрудничества, которые мы в прошедшие годы попытались реанимировать, однако перед нами стоит огромная проблема – это оружейное эмбарго ООН", – подчеркнул генерал аль-Мисмари, добавив, что командиры уже регулярно поддерживают связь с российскими МИДом и Минобороны.

Халифа Хафтар (слева) и Сергей Лавров. Москва, 14 августа 2017 года
Фото: Reuters

Фельдмаршал Халифа Хафтар за последние несколько лет совершил несколько поездок в Москву, где он встречался с Сергеем Шойгу, Сергеем Лавровым и Николаем Патрушевым. В январе 2017 года Хафтар даже поднимался на борт российского авианосца "Адмирал Кузнецов", который подошел к берегам Ливии после завершения боевого похода к берегам Сирии. На корабле у Хафтара состоялись видеопереговоры с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, результатом которых стала готовность России в будущем поставить фельдмаршалу оружия на два миллиарда долларов.

О ситуации в Ливии и о том, почему вдруг власти в Тобруке прямо обратились сейчас к Владимиру Путину с просьбой о помощи, в интервью “Радио Свобода” рассуждает политолог-востоковед Кирилл Семенов:

– Фельдмаршал Хафтар и его люди сами дошли до этой мысли, просить Путина о помощи? Или в последнее время их к этому подталкивала Москва?

– Это уже не первый раз, когда власти в Тобруке, которые аффилированы, скажем так, с фельдмаршалом Хафтаром, пытались добиться расположения Москвы, в том числе получить от нее военную помощь. На самом деле, Москва склонна поддерживать отношения с двумя сторонами ливийского конфликта (хотя их там заметно больше, но с двумя основными) – и с правительством Национального единства в Триполи, и, соответственно, с Хафтаром. Хотя Хафтар пытается себя часто позиционировать этаким проводником интересов Москвы в регионе. Что иногда вызывает даже некоторое недопонимание в Триполи – после некоторых заявлений Хафтара или его администрации там требуют объяснений со стороны Москвы.

– Пример спасения Кремлем сирийского президента Башара Асада оказался заразительным?

– Да, конечно! Хафтар очень на это хотел бы рассчитывать, так как у него самого нет сил, чтобы переломить ситуацию и одержать окончательную победу. Единственное, на что он может рассчитывать, так это на внешнее вмешательство. Как мы видим в этом заявлении представителя Национальной армии Ливии – он жалуется, что противникам в Триполи помогают всяческие внешние силы – Италия, Турция, Катар. Но надо отметить, что и сам Халифа Хафтар в основном держится также за счет внешней поддержки – в первую очередь из ОАЭ, которые ему предоставляют авиацию. У него их легкие самолеты есть, и беспилотники эмиратские находятся на его базах. И Египет его периодически своей авиацией поддерживает. Да и Франция отчасти Хафтару помогает. Этого достаточно, чтобы подавить небольшую группировку противника численностью в тысячу бойцов, такую как исламистский "Совет обороны Дерна", как ему удалось недавно. Но совсем недостаточно такой поддержки, чтобы справиться с такой сильной группой, например, как "Бригады Мисураты". Вообще в Ливии наблюдаются сейчас явные противоречия интересов между некоторыми западными странами, в первую очередь Францией и Италией. Италия поддерживает правительство в Триполи и многие другие группировки, даже такие как "Бригады Мисураты" или "Зинтанские бригады".

Войска правительства в Тобруке сражаются с исламистами под городом Сирт. 2018 год
Фото: Reuters

В целом правительство в Тобруке вместе с Хафтаром, которое сейчас рассчитывает на Россию, прошло интересный путь – от полностью легитимной власти до фактически превращения в мятежников, каковыми сегодня они на самом деле с точки зрения международных норм являются. После выборов, которые состоялись в 2014 году, они стали настоящим парламентом – хотя в них участвовал в реальности очень маленький процент ливийцев, они не могли считаться полностью легитимными. Это правительство, вернее, та Палата представителей, меджлис, который сформировал правительство в Тобруке и которое поддержал Хафтар, было избрано абсолютным меньшинством, А потом небольшой лимит времени, отведенный этому правительству и его основному представителю Хафтару для того, чтобы разыграть "египетский сценарий" и стать военным диктатором наподобие Ас-Сиси в Египте, был исчерпан. Ему не удалось быстро захватить всю власть в стране, не удалось разгромить своих противников, которые все считались, по его мнению, радикальными исламистами.

И, соответственно, Запад пришел к мнению, что пора бы уже в Ливии наводить хоть какой-то порядок: чтобы наконец нефть из нее нормально можно было качать и чтобы перекрыть ужасающий транзит нелегальных мигрантов, беженцев из Африки. И поэтому стороны хотя бы на время пришли к подписанию Схератских соглашений, которые были подписаны в декабре 2015 года в Марокко. С тех пор в Ливии сложилось такое, как минимум, двоевластие.

– То есть особых идеологических противоречий между Триполи и Тобруком нет? Это просто борьба за власть?

– Некоторые идеологические противоречия есть, но они, конечно, носят вторичный характер. Многие силы, которые поддерживают Хафтара, именно на этом и акцентируют внимание. Принято же считать Халифу Хафтара светским военным, который якобы выступает за светскую секулярную Ливию. Но треть его подразделений состоит из местных салафитов-мадхалитов, ориентированных на Саудовскую Аравию (то есть "законных салафитов", не вот этих "официальных террористов"). И они поддерживают Хафтара исключительно потому, что он сражается против "братьев-мусульман", против политического ислама, который они также не принимают.

Беженцы из разных стран Африки, пытающиеся через Ливию попасть в Европу. Порт Триполи, 2018 год
Фото: Reuters

Многие группировки в Ливии давно забыли про религию и идеологию и просто сформировались как коалиция различных региональных сил. В тех же "Бригадах Мисураты" еще есть различные мнения относительно идеологических. Но все равно они все – именно региональные силы, и для них, конечно, гораздо сильнее важны вопросы доступа к ресурсам, деньгам, к доходам от нефти. Вот это намного важнее, чем борьба на идеологическом фронте. И мы видим, как различные группировки, которые до этого были врагами, теперь с помощью Италии вступают в диалог и находят общий язык.

– Насколько активно Россия сейчас задействована во всех событиях, которые происходят в Ливии в последние годы? Оружия Москва вроде бы не поставляет, но раненых лечит, авианосцы заходят…

– Что касается оружия, то прямо, конечно, мы не можем утверждать, что поставляет. Известно, что власти ОАЭ небольшое количество вертолетов Ми-24 для Хафтара закупили у Белоруссии и передали его армии. Говорят и пишут, тем не менее, что российские ЧВК в Ливии на востоке были замечены. Но они якобы занимались исключительно охраной и разминированием цементного, бетонного или какого-то там еще завода в Бенгази…В общем, в Восточной Ливии российское присутствие уже есть. Российская военная миссия должна быть в Тобруке, через которую координируется в том числе и направление туда бойцов российских ЧВК.

Что касается западной Ливии, то там при правительстве в Триполи тоже активно действуют российские представители. Там находится Лев Деньгов, 34-летний бизнесмен, представляющий российский МИД и Госдуму. Он очень активную работу ведет. Да, приплывал на восток российский авианосец, и его посещал Хафтар. Но нельзя забывать, что и кое-какие бойцы из группировки "Бригад Мисураты", которых принято считать исламистами, также посещали Москву, после того как они сыграли решающую роль в победе над ИГИЛ. Именно они взяли штурмом столицу "Исламского государства" в Ливии, город Сирт. В Кремле очень разнообразят свои контакты.

– Мы с вами недавно говорили о войне в Йемене и об очень схожей просьбе тамошних повстанцев-хуситов к Путину. И я задавал вам вопрос – насколько во многих государствах Ближнего Востока и вообще большого арабского мира помнят, в первую очередь военные, это важно, о бывших связях с Советским Союзом? И поэтому переносят свою ностальгию на нынешнюю Россию? В Ливии эта схема работает?

– Конечно, есть схожие моменты. Многие офицеры, и ливийские, и йеменские, и другие, учились в СССР. Есть воспоминания о Советском Союзе, да, как о "центре силы в борьбе с мировым империализмом и США". Сейчас, конечно, они уже не играют очень важной роли, однако для налаживания диалога, для выстраивания контактов они важны и, естественно, помогают во многих случаях. Да, о "русском присутствии" помнят, но я бы не сказал, что этот фактор можно поставить на какой-то первый план. Вероятно, и в Москве одно из решающих условий для выбора какой-то стороны в конфликтах, той, которую следует поддерживать, – это наличие в данной армии или группировке офицеров, учившихся в СССР.

Фельдмаршал Халифа Хафтар в Москве. 29 ноября 2016 года
Фото: EPA

– Кто главные противники властей в Тобруке и Ливийской национальной армии? Ведь в Ливии, кроме этого противостояния "Триполи-Тобрук", действуют очень многие разнокалиберные группировки, часто просто вооруженные банды, захватившие какой-то кусок территории. Какова ситуация сейчас?

– Во-первых, сама Национальная армия Ливии не представляет собой целостной структуры. Там есть регулярный компонент – это где-то 7 тысяч бойцов, и есть нерегулярный компонент – племенные группировки, всякие салафиты, и их больше, 12–15 тысяч. Они и контролируют всю власть в районах Восточной и Центральной Ливии, многие районы. При этом противники у Хафтара еще менее сплоченные, но тем не менее, они все, так или иначе, пытаются действовать под зонтиком Правительства национального единства Сараджа. Ведь прикрываясь его легитимностью, они сами становятся легитимными, в отличие от Национальной армии Ливии.

Противники Хафтара – это "Бригады Мисураты", один из важнейших игроков на политической сцене Ливии. Это "Бригады сил сдерживания", которые подчиняются Триполи, – фактически полицейские силы, играющие большую роль в поддержке Правительства национального единства. И "Бригады Зинтана", это самая интересная группировка. Она вначале поддерживала Хафтара. Вела бои с властями в Триполи и с "Бригадами Мисурата" за столичный аэропорт. Но потом постепенно они стали отходить от союза с Хафтаром и сейчас, по сути, стали независимой группировкой. При этом часть ее бойцов фактически по-прежнему все же поддерживает Правительство национального единства Сараджа.

Да, в Ливии целый калейдоскоп группировок! Например, какая-нибудь группировка поддерживает, скажем, Сараджа, его Правительство национального единства, но она никогда не будет воевать, например, против Национальной армии Ливии фельдмаршала Хафтара. Или, например, какая-то группировка может поддержать Хафтара, и она будет воевать с террористическими структурами вроде "Исламского государства", но ни за что не пойдет сражаться, например, против Правительства национального единства. Каждая группировка может в любой момент, даже из Национальной армии Ливии, перебежать на другую сторону.

– Есть мнение, что падение режима Муаммара Каддафи 7 лет назад повлияло на половину Африки. Что оставшиеся не у дел ливийские военные, многие из которых стали приверженцами идей радикального джихада, и ливийское оружие расползлись по очень многим государствам вокруг, вплоть до Нигерии, Южного Судана и Западной Сахары. Это правда?

– Естественно, события в Ливии затронули весь регион африканского Сахеля. Туареги, которые вначале поддерживали Каддафи, из Ливии возвращаются в места своего постоянного проживания, уже укомплектованные оружием, снаряжением, и начинают собственные военные конфликты. Особенно это было заметно во время войны в Мали, например, куда после 2011 года ушли многие ливийские туареги. Они устроили там собственную революцию и даже пытались создать свое государство "Азавад". Кстати, есть и обратный процесс – многие вооруженные группировки, которые действовали, например, в Чаде или в Судане, наоборот, перебираются в Ливию! И сейчас воюют там на стороне Хафтара в качестве наемников. На его стороне точно оказались две суданские группировки и одна группировка из Чада, – рассказывает Кирилл Семенов.


популярное за неделю

Мнение

Время необратимо
Время необратимо Марина Адамович
Генеральная репетиция последнего парада
Генеральная репетиция последнего парада Владимир Халип
Власти ищут утечки
Власти ищут утечки Евгений Липкович
А ведь умные люди предупреждали
А ведь умные люди предупреждали Телеграм-канал «Баста»