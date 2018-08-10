Пять стран после 20 лет подготовки разделят Каспий 10.08.2018, 13:38

Правители Азербайджана, Ирана, Казахстана, РФ и Туркменистана подпишут Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря.

Президенты Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана подпишут Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря во время встречи в казахстанском Актау 12 августа, сообщает пресс-служба Кремля. Совместная комиссия пяти стран по выработке конвенции начала работу в 1996 году.

Ожидается, что подписание станет центральным событием этой встречи, отмечает Кремль. Президенты пяти стран также подпишут несколько пятисторонних межправительственных соглашений.

Правовой статус Каспия страны пытались определить с момента распада Советского союза. Спорным был вопрос об определении границ акватории для каждой из пяти стран, а также вопрос о порядке согласования работ по прокладке трубопроводов по дну моря.

В июне стало известно, проект конвенции, разработанный МИД РФ с участием остальных стран, был одобрен президентом России.

Согласно проекту конвенции, дно и недра Каспийского моря будут разделены на секторы, а сама акватория — на внутренние и территориальные воды, рыболовные зоны и общее водное пространство. Будут определены и границы воздушного пространства над Каспием. Документ также предусматривает запрет на нахождение в Каспийском море военных сил, не имеющих отношения к этим пяти странам.

Каждая из пяти сторон получит право установить территориальные воды, не превышающие по ширине 15 морских миль, которые будут отмерены от так называемых исходных линий. Методика установления исходных линий для определения зон будет утверждена отдельным соглашением. Каждая страна получит также право установить рыболовную зону шириной 10 морских миль, прилегающую к территориальным водам.

При прокладке трубопроводов по дну моря их маршрут будут согласовывать только страны, через дно и воды которых эти трубопроводы проходят. Остальные участники «каспийской пятерки» будут информированы в уведомительном порядке. Документ закрепляет в качестве обязательного требования соответствие трубопроводов международным экологическим стандартам.

Из документа также следует, что при разделе недр и вод будут учтены интересы Ирана: Тегеран предлагал поделить акваторию Каспийского моря на пять равных секторов, а не по серединным линиям, как предложили другие страны. В итоговом документе есть оговорка, что если какое-либо государство имеет конфигурацию побережья, которая ставит его в «заведомо невыгодное положение», то при работе над методикой определения исходных линий это обстоятельство будет учтено.

Страны, подписавшие конвенцию, получат исключительное право регулировать, разрешать и проводить научные исследования в своих территориальных водах.