«Звездные войны» начинаются 3 Виталий Портников

10.08.2018, 22:45

2,609

Виталий Портников

Путин и его окружение должны заглотить наживку.

Американский вице-президент Майк Пенс объявил о необходимости создания Космических войск Соединенных Штатов. Судя по последним высказываниям американских конгрессменов, военных и Представителей администрации, с необходимостью создания нового рода войск согласны практически все.

И самое главное - появление Космических войск соответствует представлению президента Дональда Трампа о мощи Америки. Президент США хочет не просто новый род войск. Он стремится придать ему особую значимость, создать министерство и должность члена Объединенного комитета начальников штабов - высшего военного командования Соединенных Штатов. В Белом доме и Пентагоне согласны с тем, что космос может в будущем стать ареной военного противостояния.

Некоторые эксперты могут сказать, что пока что планы Трампа выглядят научной фантастикой. Однако кого точно заинтересует эта фантастика - так это Путина. Ведь идея о том, что он управляет космической державой, является одной из главных для российского президента. И одной из главных идей, которая оправдывает существование российского имперского мифа в отсутствие Российской империи. 9 мая и 12 апреля - вот две даты, которыми в Москве оправдывают любую агрессию, любые преступления современной России. И что же это - проиграть американцам в космосе? Да никогда!

Три десятилетия тому назад президент Рональд Рейган поймал кремлёвских геронтократов на удочку «звёздных войн». Советская экономика еле дышала, однако в Кремле решили бросить все силы на обеспечение военного паритета с Соединенными Штатами. Результаты были замечательными - Советский Союз издох и перестал угрожать цивилизованному миру.

У Российской Федерации нет и половины возможностей СССР. Однако есть готовность этому самому цивилизованному миру гадить с помощью нефтедолларов и новых технологий. Поэтому крах путинской России тоже станет замечательным событием для всех порядочных людей. А для обеспечения этого краха Путин и его окружение должны заглотить наживку американской космической армии.

Если кто-то думает, что российское руководство способно учесть урок Рейгана, он ошибается. Для таких, как Путин, крах СССР обусловлен тем, что Кремль времён Горбачёва недостаточно энергично противостоял Америке. Вот умерли генсек Андропов и министр обороны Устинов - и к власти пришли шпионы и коллаборационисты. Так что единственный выход - это тратить как можно больше денег на армию, создавать собственные космические силы, доказывать американцам, что на этот раз Россия не прогнется перед врагом. Андропов, Устинов, Путин - вместе и до конца!

Давайте пожелаем Путину большой удачи и огромных трат на создание "ответа" американским космическим силам. Ведь мы в этом заинтересованы еще больше, чем сам Путин.

Виталий Портников, "Эспресо"