Наталья Радина: Журналисты должны стать стеной друг за друга 7 11.08.2018, 8:11

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Только так мы сможем выжить.

Одной из причин преследования независимых журналистов и редакций может быть информация о проблемах со здоровьем у Лукашенко. Этого в интервью для «Радыё Рацыя» не исключает главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина.

Напомним, в ночь на 30 июля в телеграмм-канале «Незыгарь» появилась информация про инсульт у Лукашенко. Это совпало и с новостью о том, что не состоялся запланированный визит белорусского правителя в Гомель. Но через несколько дней Лукашенко появился на экранах телевизоров, его пресс-секретарь опровергла информацию про инсульт.

В ситуации преследования и задержания независимых журналистов Наталья Радина призывает прежде всего к общей солидарности. Также журналистка считает, что не стоит рассчитывать на помощь Евросоюза, который, по ее мнению, сейчас ведет себя цинично в отношении нарушений прав человека в Беларуси.

- Какие были ваши первые мысли, как только узнали, что в офис tut.by и БелаПАН пришли с обысками, что их оцепил ОМОН?

- Первые эмоции - возмущение, сострадание, желание как-то помочь. По своему опыту знаю насколько это тяжело, когда тебя арестовывают, когда проводят обыски в редакции, дома - это конечно очень неприятно. Сразу было понятно, что начинают еще больше закручивать гайки, происходит очередной наезд на независимую журналистику. Похоже, что в этот раз власти решили подчинить себе абсолютно всех.

Сейчас преследуют умеренные медиа, так как ни tut.by, ни БелаПАН нельзя назвать оппозиционными. Относительно независимости tut.by также есть большие вопросы, так как понятно, что это крупный бизнес, который до сих пор более 20 лет спокойно существовал в условиях диктаторской страны. Его журналистов никогда не преследовали в отличие от сотрудников той же «Хартии-97», телеканала «Белсат», «Радыё Рацыя», независимых газет, которые массово закрывались в стране.

Были мысли, что начинается полная зачистка информационного поля Беларуси, которая продолжается уже 25 лет. Если брать этот год, то он начался как раз таки с блокировки сайта «Хартия-97». Я тогда предупредила, что если не будет солидарности, как международной, так и внутри Беларуси, то эти репрессии продолжатся. В принципе, так и произошло, поскольку были приняты поправки в закон о СМИ, которые усилили цензуру в интернете, начали возбуждаться уголовные дела против независимых блоггеров, стали преследовать журналистов «Белсата», «Радыё Рацыя», которые сегодня вынуждены работать из Польши. Сейчас мы видим попытку уничтожить БелаПАН и tut.by.

- Высказываются различные гипотезы относительно того, что стало подлинной причиной. Есть версия, что это информация про якобы инсульт Лукашенко могла послужить таким основанием. Блогер Евгений Липкович высказал мнение, что, возможно, просто ищут источники информации тех, кто в государственных структурах предоставляет информацию журналистам. Как вы полагаете, что могло бы быть на самом деле?

- На самом деле версия насчет инсульта имеет право на жизнь. Очевидно, что у Лукашенко были серьезные проблемы со здоровьем, и это мог быть инсульт или ишемические атаки.

Информация просочилась, она появилась во всех белорусских, российских, зарубежных медиа и вызвала реакцию среди белорусов. Вы же видели, что люди радовались этому. То есть, многие считали, что вот, наконец сбылось то, чего мы так давно хотели. Лукашенко же совсем не популярен сегодня у народа, более того, люди его ненавидят. Поэтому, конечно же, это могло быть ответной реакцией со стороны режима, чтобы показать, кто в доме все еще «хозяин».

Начался наезд непосредственно на журналистов, что обычно и происходит. В первую очередь страдают люди нашей профессии, наверное, следующими после демократической оппозиции.

Могут быть и какие-то другие варианты. Мне кажется, атака может еще быть связана с зачисткой информационного поля Беларуси перед какой-то российской агрессией - российской оккупацией. Такой вариант тоже нельзя исключать.

Можно по-разному оценивать степень свободы тех или иных белорусских негосударственных медиа. Но все медиа, к которым приходят с обыском задерживать журналистов, они все-таки пробелорусские медиа, они стоят на позициях белорусского независимого государства.

Зачистка информационного пространства очень выгодна России, поскольку мы видим, что белорусы сегодня смотрят российское телевидение, слушают российские радиостанции с российскими новостями. После блокировки сайта «Хартия-97» произошел резкий переход белорусских пользователей в российский сегмент интернета. Теперь после зачистки оставшихся пробелорусских негосударственных медиа, которые наверняка хотят преобразовать в одну большую «БелТА», все больше людей, к сожалению, будет обращаться за информацией к пропагандистским российским медиа.

- В последние годы Министерство иностранных дел Беларуси, Владимир Макей очень активно продвигают интересы Беларуси, в том числе в Евросоюзе, чтобы наладить эти отношения. Говорится, что это получается, есть какое-то потепление, какие-то приглашения уже поступают. Насколько здесь можно сказать, что левая рука не знает, что делает правая? Сейчас мы видим, что представители ЕС посетили офис БелаПАН, ЕС призвали выпустить журналистов. Разве это не противоречит политике якобы налаживания отношений с ЕС?

- Да нет особо никакой политики налаживания теплых отношений. Когда заблокировали сайт Charter97.org, то в нашу поддержку выступили и правительства стран ЕС, и крупнейшие международные правозащитные организации. Была принята резолюция Европейского парламента, в которой было требование немедленно разблокировать сайт, но это никак не подействовало на власти Беларуси. Вопрос в другом. Понятно, что Макей ездит на Запад лишь с одной целью - чтобы получить деньги Евросоюза.

Евросоюз в свою очередь преследует исключительно торгово-экономические цели в Беларуси. Мы видим, что сегодня Запад закрывает глаза на нарушения прав человека в Беларуси. Дальше заявлений и визитов ничего не делается. Политики, к сожалению, идут на поводу у бизнесменов и сами превратились в коммивояжеров. Беларусь им выгодна, чтобы обходить санкции. Это беспринципность, цинизм, стратегическая глупость и слепота.

- Возвращаясь к тому, что сейчас происходит с независимыми медиа, в редакциях, хотя прогнозировать и неблагодарное дело, но как будут развиваться события?

- Понятно, что это не будет 2010 год, когда нас всех закрыли в тюрьму и обвинили по статье «Организация массовых беспорядков», которая подразумевает до 15 лет лишения свободы. Я думаю, что сейчас происходит преобразование всех медиа в одну большую «БелТА», для того, чтобы они не позволяли себе уже совсем ничего, даже относительно смелых материалов на социальные темы. Скорее всего, это попытка окончательно приструнить эти медиа, а также попытка завербовать журналистов.

Знаю по собственному опыту, по опыту людей, которых арестовывали в 2010 году. Когда сажают журналиста, его заставляют подписывать бумагу о сотрудничестве путем шантажа, запугивания. Вспоминаю, как мне угрожали. Начальник тюрьмы КГБ Орлов просто говорил, что я выйду из тюрьмы не раньше, чем через 5 лет, если не подпишу эту бумагу и не буду давать показания против политиков. Угрожал, что у меня не будет детей, что моя мать умрет и меня не дождется. Было очень трудно принять это решение. Со слезами я отказалась, так как жить даже на свободе с этим было бы сложно.

Недавно была статья в «Вашингтон Пост», где Виталий Зыблюк, бывший редактор «Еврорадио», сказал, что в независимых медиа Беларуси есть кураторы из КГБ, с которыми редакторы должны встречаться, общаться.

Это дикость, это прямая цензура. Это значит, что медиа фактически держит под контролем КГБ, определяет темы, которые могут или не могут быть. Это же страшная вещь. Ведь я об этом слышала от белорусских редакторов в частных разговорах уже очень давно, и не знаю почему эту тему не обсуждают сегодня журналисты. Я понимаю, что это опасно, но давайте это обсуждать открыто. Не я одна буду это говорить или координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко, который сказал об этом еще в 2012 году и на него все набросились, что это ложь. Это правда! И это серьезная проблема.

- С какими словами вы хотели бы обратиться к журналистскому сообществу?

- Нам всем нужна солидарность. Я помню опыт блокировки «Хартии -97». Было много солидарности от людей, от журналистов. И спасибо «Радыё Рацыя», что вы всегда с нами солидарны. Но были люди, которые радовались, так как ушел конкурент с рынка. Если бы журналистское сообщество было более солидарным, то власти побоялись бы тронуть в следующий раз журналистов. Поэтому сегодня очень важно помнить этот опыт и стать стеной друг за друга. Только так мы сможем выжить.