Рекомендации евроэкспертов подтвердили опасения по поводу безопасности БелАЭС 4 11.08.2018, 14:55

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Островецкая АЭС уязвима к природным катаклизмам.

В четверг, 9 августа, состоялась встреча представителей Госатомадзора Беларуси, представителей СМИ и общественности с главой группы евроэкспетов, проводившей партнерскую проверку Национального доклада по стресс-тестам Белорусской АЭС, Марком Фоем.

На ней были озвучены новые аргументы в пользу того, что проект АЭС-2006, по которому возводится атомная электростанция под Островцом, должен быть серьёзно доработан для его приведения в соответствие с нормами WENRA (Западноевропейской ассоциацией регуляторов в области ядерной безопасности) и МАГАТЭ.

Для этого европейские эксперты, пишет Зеленый портал, рекомендуют провести, в частности, сейсмические исследования, а по их результатам – адекватную оценку сейсмоустройчивости оборудования, систем и коммуникаций Островецкой АЭС.

По мнению белорусских экспертов такие исследования должны были быть проведены до начала строительства и даже до выбора площадки, однако проведены не были, хотя этого требовали нормы, действовавшие на момент принятия решения о выборе площадки.

Выводы европейских экспертов подтвердили и другие опасения об уязвимости Островецкой АЭС к природным катаклизмам, которые могут повлечь аварию Фукусимского типа.

Марк Фой отмечает, что все рекомендации, выданные группой ENSREG и ЕС, важны для снижения рисков функционирования Белорусской АЭС, несмотря на то, что в их выполнении может быть установлена очередность и выбраны наиболее приоритетные.

В то же время, результаты вчерашней встречи не дали гарантии того, что рекомендации европейских экспертов серьезно воспринимаются, в первую очередь, эксплуатирующей организацией и все они будут выполнены перед вводом первого энергоблока Островецкой АЭС в строй. Более того, представители официальной белорусской стороны считают из избыточными.