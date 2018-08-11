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В воскресенье будет до + 27 градусов

  • 11.08.2018, 16:46

Завтра прогнозируются дожди.

В воскресенье, 12 августа, в Беларуси будет облачно с прояснениями, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ночью и утром на большей части территории, а днем преимущественно по северной половине страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах ожидаются грозы.

Ветер ожидается южный с переходом на западный, порывистый, днем местами до сильного - 15-18 м/с. Температура воздуха ночью и утром составит 12-18 градусов тепла. Во второй половине дня воздух прогреется до плюс 19-25, по юго-востоку до будет до 27 градусов тепла.


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