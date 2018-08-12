Рассмешили их «Томагавки» 1 Телеграм-канал «Запретное мнение»

12.08.2018, 8:58

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Cобственное руководство нанесло больше вреда РФ, чем Госдеп и Конгресс США вместе взятые.

Мария Захарова очень грозно погрозила США кулачком, пообещав «зеркальный ответ» на санкции и РФ... не опять, а снова начала обстреливать Воронеж.

После предложения советника президента Белоусова о конфискации полуторатриллиона рублей из предприятий металлургии и химической промышленности, стоимость ведущих российских компаний в этих отраслях, лишь за одну торговую сессию обрушилась более чем на 5 миллиардов долларов.

То есть собственное руководство нанесло больше вреда РФ, чем Госдеп и Конгресс США вместе взятые.

Это очередной раз подтверждает наш тезис, что кризис в стране создан далеко не «вражеским Западом» и прочей «загнивающей Европой», а Путриотами, скрепохранителями и прочей чиновничьей вражиной Российского народа.

Что же делать с новыми санкциями, Путинский Режим не знает, продолжая строить мину при плохой игре.

«Зеркально ответить» физически не возможно. Хотя бы потому, что где Кремль найдёт рублёвые операции американских банков на территории США, чтобы показательно их запретить? Да и американских олигархов, держащих счета в российских таёжных и полярных офшорах днём с огнём не сыщешь.

В итоге, мы будем наблюдать очередные показательные шоу с обещаниями всех «покарать», направленные исключительно на внутреннего потребителя.

Ох, не смешил бы Кремль их томагавки...

Телеграм-канал «Запретное мнение»