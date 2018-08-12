Видеофакт: Гаишники бегом и на авто гонялись за подростком в центре Гродно 12.08.2018, 11:38

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Фото: eurobelarus.info

Погоня попала на видео.

5 августа один из водителей Гродно стал очевидцем необычной ситуации — перед его автомобилем на запрещающий сигнал светофора дорогу резво перебежал подросток, за которым проследовал автомобиль ГАИ с включенными проблесковыми маячками, а следом, но уже бегом, и еще один инспектор, пишет Блог Гродно.

Все устремились за молодым человеком — на пешеходную зону площади Советской. Это попало на видео.

Что произошло, AutoGrodno.by разъяснили в Госавтоинспекции.

— Вечером в прошедшее воскресенье наряд ГАИ дежурил на улице Парижской Коммуны, когда мимо них проехал автомобиль Volvo и не остановился по сигналу, поданному жезлом. Сотрудники ГАИ начали преследование, а легковой автомобиль повернул направо на улицу Стефана Батория. На парковке Volvo остановился, водитель выбежал и направился во дворы. Один из сотрудников ГАИ также выбежал за ним, а второй продолжил преследование на автомобиле, подсвечивая фарами территорию, — рассказал старший инспектор ГАИ УВД облисполкома Олег Дук.

Молодой человек пробежал вокруг домов и через проезжую часть направился на Советскую площадь. Именно там его и задержал инспектор, подъехавший на автомобиле.

— Оказалось, что водителю Volvo сейчас 17 лет. Водительских прав он еще не получал, а машину взял у отца, который водительских прав лишен (за управление ТС в состоянии алкогольного опьянения). На улице Социалистической молодой человек выпил полтора литра пива и поехал кататься по городу с двумя пассажирами. Они, к слову, остались у брошенного автомобиля. В крови водителя обнаружили 0,8 промилле алкоголя, — дополнил Олег Дук.