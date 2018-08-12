Белоруска впервые стала чемпионкой Европы в марафоне 2 12.08.2018, 13:16

ОЛЬГА МАЗУРЕНОК

ФОТО: REUTERS

Ольга Мазуренок, несмотря на кровотечение из носа, выиграла марафон на ЧЕ.

Белоруска Ольга Мазуренок выиграла марафон на чемпионате Европы в Берлине, сообщает tut.by.

Время победительницы — 2 часа 26 минут 22 секунды. Серебро у француженки Клеманс Кальвен (2:26.28), бронза у чешки Эвы Врабцовой-Нывльтовой (2:26.31).

В топ-5 финишировали еще две белоруски! Марина Доманцевич с личным рекордом заняла 4-е место (2:27.44), Анастасия Иванова стала 5-й (2:27.49, это ее лучший результат в сезоне).

Высокий результат показала и белоруска Нина Савина (2:33.50, личный рекорд), занявшая 12-е место.

Сразу три белоруски — Ольга Мазуренок, Марина Доманцевич и Анастасия Иванова — бежали в группе лидеров с самого начала дистанции. После 30 км от них стала отставать Анастасия Иванова.

На отметке 33 км в отрыв попыталась убежать француженка Клеманс Кальвен, но соперницы ее настигли.

На отметке 40 км впереди осталась тройка лидеров — Мазуренок, а также француженка Клеманс Кальвен и чешка Эва Врабцова-Нывльтова. Белоруска Доманцевич отвалилась на 4-ю позицию.

На последнем километре за победу боролись уже лишь Мазуренок и Кальвен. В итоге золото завоевала Ольга, хотя на одном из заключительных поворотов она отклонилась от маршрута и около 10 метров пробежала не в ту сторону. Однако сумела вернуть себе лидерство и выдала впечатляющий спурт на финишной прямой.

Едва ли не четверть дистанции Ольге Мазуренок пришлось бороться с кровотечением из носа.

Кровь пошла примерно на отметке 10 км, представители медперсонала на ходу пытались помочь белоруске, передавали ей салфетки и воду, но долгое время справиться с проблемой не удавалось, и она бежала с окровавленным лицом. Примерно к отметке 17 км кровотечение остановилось.

Всего на ЧЕ-2018 в активе сборной Беларуси пять наград. Ранее золото завоевала Эльвира Герман в беге на 100 м с барьерами, серебро добыл Максим Недосеков в прыжках в высоту, бронзовыми медалистами континентального форума стали Дмитрий Дюбин в спортивной ходьбе на 50 км, а также Алена Дубицкая в толкании ядра и Виталий Жук в десятиборье.