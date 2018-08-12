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«Я вернулся, потому что Румыния, моя страна, нуждается во мне»

  • 12.08.2018, 13:24

На массовые акции протеста едут румыны буквально со всего мира.

По всей Румынии проходят массовые акции протеста с требованиями отставки правительства. Участники многотысячной демонстрации в Бухаресте называют крупнейшую Социал-демократическую партию «Партией воров», а в правительстве видят источник коррупции. Поступают сообщения о противостоянии с полицией, которая применяет слезоточивый газ, водомёты и светошумовые гранаты. Демонстрации проходят под флагами разных стран: на эти акции румыне-эмигранты приехали буквально со всего света, сообщает euronews.com.

«Я вернулся, потому что я почувствовал, что Румыния, моя страна нуждается во мне, а моя страна нужна мне. Надо, чтобы в Румынии были правильные законы, здесь всё погрязло в коррупции настолько, что нам надо просто взять и всё поменять. Надо постараться всё сделать правильно», — рассказал житель США Мариус.

Дана, которая живёт большую часть времени в Испании, уже по-испански объясняет: «Надо что-то менять, надо положить конец этой чертовой коррупции. Мы вторая страна в мире по числу эмигрантов и это ненормально. У нас не было войны, это всё из-за нищеты».

Житель Бельгии Дориан говорит о намерении продолжать протесты до победного конца: «Если будет надо, мы останемся здесь на неделю или на две, — пока это правительство не уйдёт».

Представители правящей коалиции обвиняют организаторов акций протеста в подкупе демонстрантов. Министр по делам ЕС Виктор Негреску призвал румын-мигрантов возвращаться на родину и работать на благо страны. Полиция заявляет об агрессивно-настроенных группах в толпе протестующих и призывает не поддаваться на провокации.

Около 23:00 по местному времени полиция начала вытеснять протестующих в Бухаресте с центральной площади Виктории, — передаёт ТАСС. Вместе с тем, по разным оценкам, в центре города вечером оставались до 100 тысяч человек. К полуночи, по неофициальным данным, в результате противостояния пострадали более двухсот человек, — как демонстрантов, так и сотрудников полиции.

Президент Румынии Клаус Иоханнис категорически осудил насилие на площади Виктории и «жестокое вмешательство жандармерии». Он подчеркнул, что в демократической стране каждый человек имеет право на протест. Действия полиции Иоханнис расценил как непропорционально жесткий ответ на выступления демонстрантов. Президент публично потребовал срочных объяснений от главы МВД.


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