закрыть
12 августа 2018, воскресенье, 14:55
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Защитники Куропат: Приехали две женщины из Дании, чтобы нас поддержать

4
  • 12.08.2018, 13:46
  • 1,176

Солидарность с патриотами высказывают и белорусские водители.

Вчера, как и каждую субботу, за вахту у входа в «Бульбаш-холл» отвечала гражданская кампания «Европейская Беларусь». Активисты находились здесь с 12.00. За все время ни одна машина на территорию ресторана не попала. Многие водители автомобилей, которые проезжали по МКАД, видя белорусские и европейские флаги, сигналили в знак поддержки, сообщает телеграм-канал «Баста».

Рассказывает Денис Урбанович, который принимает участие в акциях в Куропатах уже больше двух месяцев:

- Сейчас здесь около 20 человек, есть журналисты. Приехали две женщины из Дании с переводчиком, поддержали нас, поблагодарили за то, что мы делаем. Была милиция, составили протокол на меня. Пару машин, которые подъезжали к ресторану, после проведения разъяснительной беседу развернулись и уехали. Вахта сегодня будет продолжаться до 21.00.


популярное за неделю

Мнение

Выходить по одному!
Выходить по одному! Ирина Халип
Время необратимо
Время необратимо Марина Адамович
Генеральная репетиция последнего парада
Генеральная репетиция последнего парада Владимир Халип
Власти ищут утечки
Власти ищут утечки Евгений Липкович