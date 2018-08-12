Защитники Куропат: Приехали две женщины из Дании, чтобы нас поддержать 4 12.08.2018, 13:46

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Солидарность с патриотами высказывают и белорусские водители.

Вчера, как и каждую субботу, за вахту у входа в «Бульбаш-холл» отвечала гражданская кампания «Европейская Беларусь». Активисты находились здесь с 12.00. За все время ни одна машина на территорию ресторана не попала. Многие водители автомобилей, которые проезжали по МКАД, видя белорусские и европейские флаги, сигналили в знак поддержки, сообщает телеграм-канал «Баста».

Рассказывает Денис Урбанович, который принимает участие в акциях в Куропатах уже больше двух месяцев:

- Сейчас здесь около 20 человек, есть журналисты. Приехали две женщины из Дании с переводчиком, поддержали нас, поблагодарили за то, что мы делаем. Была милиция, составили протокол на меня. Пару машин, которые подъезжали к ресторану, после проведения разъяснительной беседу развернулись и уехали. Вахта сегодня будет продолжаться до 21.00.