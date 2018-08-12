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На Гомельщине дом с большим садом продан на торгах за $450

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  • 12.08.2018, 21:57
  • 4,643

За эту небольшую сумму новому собственнику также достались участок площадью 66 соток и сад с плодовыми деревьями.

Административное здание площадью 200 квадратных метров в деревне Бобровичи (Калинковичский район) было выставлено на аукцион с начальной ценой в одну базовую величину (24,5 рублей), передает gomel.today.

По итогу торгов покупатель приобрёл объект за 895 рублей.

За эту небольшую сумму новому собственнику также достались участок площадью 66 соток и сад с плодовыми деревьями. Территория частично заасфальтирована, а постройка возведена в 1995 году. В планах покупателя — перевести здание в жилой фонд.


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