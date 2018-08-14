Налоговый маневр: Беларусь приносит «в жертву» НПЗ 14.08.2018, 11:55

Из России получен «прозрачный» намек.

Предоставление российским нефтепереработчикам мер господдержки в условиях отмены налогового маневра нарушает принципы создания единого рынка нефтепродуктов в ЕАЭС, заявляют белорусские чиновники. В таких условиях единый рынок вообще вряд ли может быть создан, если Россия не предоставит компенсационный механизм Беларуси. Сумма компенсации в 2019 году оценивается примерно в 300 млн. долларов, пишет «Белрынок».

Камень преткновения – неравные условия для участников общего рынка

Согласно Договору о ЕАЭС, общий рынок нефти и нефтепродуктов в ЕАЭС должен быть создан с 2025 года. К этому времени стороны собираются принять правила торговли нефтью и нефтепродуктами, включая биржевую торговлю, а также единые правила доступа к системам транспортировки нефти и нефтепродуктов.

Программу формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов стороны должны были утвердить до 1 января 2018 года. Но согласовать ее не получилось из-за принципиальных разногласий сторон.

Не удалось выработать единую позицию относительно возможностей приоритетного обеспечения потребностей государств-членов в нефти и нефтепродуктах, в том числе по сравнению с третьими странами. Камнем преткновения также стало положение о создании для потребителей нефти и нефтепродуктов одного из государств-членов условий не хуже, чем для зарегистрированных на территории других государств ЕАЭС, а также для потребителей нефти и нефтепродуктов из третьих стран.

Беларусь не может конкурировать с РФ по уровню преференций для НПЗ

К позиции, ставшей камнем преткновения при согласовании программы общего рынка нефти и нефтепродуктов ЕАЭС, белорусская сторона сейчас, по сути, и апеллирует.

Дело в том, что Россия с 2019 года начинает второй завершающий шестилетний этап реализации налогового маневра в нефтяной отрасли. «На доходы бюджета Беларуси он окажет негативное влияние. Мы вынуждены учесть, начиная со следующего года, сокращение доходов из-за налогового маневра в размере около 600 млн. рублей, это потери от вывозных таможенных пошлин на нефтепродукты и 25%-ное снижение ставок акцизов на топливо», — отметил заместитель министра финансов Беларуси Дмитрий Кийко на пресс-конференции 9 августа.

При этом он обратил внимание, что Россия, реализуя налоговый маневр, параллельно вводит новый механизм субсидирования своих нефтепереработчиков, так называемый отрицательный акциз.

Поясним. Введение отрицательного акциза компенсирует российским НПЗ субсидию, которую они получали от государства в виде пониженной по сравнению с нефтью ставки экспортной пошлины на нефтепродукты. Так как пошлины на нефть и нефтепродукты будут обнулены к 2024 году, то субсидия исчезнет. Из-за обнуления пошлин вырастет внутренняя цена на нефть и, как следствие, на нефтепродукты. Для того чтобы сдержать рост цен на нефтепродукты, был придуман плавающий акциз на бензин и дизтопливо, который должен создать для нефтегазовых компаний условия, при которых продавать на внутреннем рынке было бы выгоднее, чем экспортировать.

«У нас такого источника нет. Если наши партнеры будут пользоваться субсидиями, у нас сложится непропорциональный рынок топлива. Если в РФ производство нефтепродуктов будет субсидироваться, а у нас нет, то у нас будет более высокая цена на нефтепродукты, и тогда российские нефтепродукты будут вытеснять наши на внутреннем рынке», — пояснил Д. Кийко.

По его словам, «если оставить ситуацию, как есть, мы ее рассматриваем как невозможность функционирования единого рынка нефтепродуктов в рамках ЕАЭС».

Минфин: возможен поиск механизмов компенсации на межгосударственном уровне

Что делать в этой ситуации? Минфин предлагает искать компенсационные механизмы в рамках межгосударственных отношений. «Мы входим в контакт с российской стороной…Возможен поиск компенсирующих механизмов на государственном уровне», — сказал Д. Кийко.

При этом надо учитывать, что объем выпадающих доходов из-за завершения нефтяной реформы в России для белорусского бюджета будет с каждым годом нарастать. Если Россия после 2019 года запретит Беларуси «перетамаживать» 6 млн. тонн нефти, белорусский бюджет не досчитается суммы примерно в 2 раза больше, чем в 2019 году. А после завершения налогового маневра — около 3,8% ВВП, или 4,3 млрд. рублей. Ибо бюджет Беларуси лишится экспортных пошлин на нефтепродукты и пошлин от «перетаможки» российской нефти и одновременно будет вынужден принять компенсационные меры в виде снижения акцизов для НПЗ, чтобы в новых условиях поддержать нефтепереработчиков и притормозить рост цен на автомобильное топливо на внутреннем рынке.

Напомним, Беларусь и Россия в апреле 2017 года подписали пакет документов об урегулировании разногласий в нефтегазовой сфере, в соответствии с которыми в 2017-2018 годах РФ будет направлять 18 млн. тонн нефти на белорусские НПЗ для переработки, а еще 6 млн. тонн будут «перетамаживаться» в Беларуси.

В марте 2018 года Минфин Беларуси сообщил о том, что схема с «перетаможкой» нефти пролонгирована и на 2019 год. Можно предположить, что белорусская сторона хотела бы договориться с Москвой, чтобы использовать эту схему вплоть до завершения налогового маневра в РФ. Но, видимо, появились основания усомниться в такой возможности.

Россия уже перешла к «счетным» методам поддержки?

На днях СМИ сообщили, что Россия планирует с четвертого квартала 2018 года ограничить беспошлинные поставки нефтепродуктов и сжиженных углеводородных газов (СУГ) в Беларусь. Участники рынка отмечают, что это – реакция российской стороны на увеличение реэкспортных поставок российских нефтепродуктов и СУГ в страны Балтии и Украины, в результате чего российский бюджет несет убытки, а белорусский – получает дополнительные доходы.

Поэтому с осени предлагается ввести индикативный баланс поставок нефтепродуктов (бензин, дизтопливо, мазута, СУГ), который белорусская и российская стороны должны согласовать до 1 октября. Сверх этих объемов поставки топлива будут запрещены.

В своем письме в адрес правительства, госорганов и крупнейших потребителей нефтепродуктов Беларуси концерн «Белнефтехим» попросил органы власти и коммерческие организации указать объемы нефтепродуктов, предназначенных для удовлетворения внутренних потребностей Беларуси в четвертом квартале 2018 года и 2019 года, а также учесть объемы нефтепродуктов, связанные с реализацией инвестпроектов.

В пятницу, 10 августа, агентство Рейтер также сообщило о планах России по ограничению поставок топлива в Беларусь. По данным агентства, подготовленные поправки к межправсоглашению предусматривают ввод индикативного баланса беспошлинных поставок из России в Беларусь нефтепродуктов (автобензинов, дизельного топлива, топочного мазута) и СУГ, а также запрет на вывоз сверх этих объемов. «Запрет на вывоз из России в Беларусь распространяется на товары, по которым согласованы индикативные балансы, а также на прямогонные бензины, средние дистилляты и темные нефтепродукты — с 1 сентября 2018 года, на иные товары (СУГ, битум, бензол и прочие) — с 1 октября 2018 года», — пишет Рейтер.

Отмечается, что Москва также намерена отказать Минску в предоставлении очередных кредитных траншей контролируемого РФ Евразийского фонда стабилизации и развития, выплат по так называемому механизму «перетаможки», а также госкредита на 2019 год до 1 млрд. долларов. При это заявлено, что Россия ждет компенсации за поставленные ранее в Беларусь нефтепродукты.

На этом фоне сложно ожидать очередного «подарка» от России виде компенсации потерь для Беларуси от завершения налогового маневра.

Тем более что в июле текущего года замминистра финансов РФ Илья Трунин заявлял, что только на одних беспошлинных поставках нефти российский бюджет теряет свыше 3 млрд. долларов в год. По его словам, это недопустимо, когда министерство ищет деньги на финансирование общегосударственных задач.

При этом было сказано, что Россия не отказывается от поддержки Беларуси («у нас союзное государство», «Беларусь — наш стратегический партнер»), единственное, — «необходимо использовать другие формы поддержки: абсолютно счетные, определенные, которые не будут иметь такой неограниченный характер».

Намек понятен?

БЕЛРЫНОК ранее писал, что один из возможных вопросов в торге с Москвой за получение в дальнейшем финансовой поддержки – переориентация белорусских нефтепродуктов с портов стран Балтии на российские. В России об этой теме не забывают. Более того, как заявлял в начале 2018 года российский чиновник И. Трунин, «правительство РФ очень беспокоит ситуация, когда, находясь в одном Евразийском союзе, сформировав единое евразийское государство России и Беларуси, мы видим, что выработанные из российской нефти нефтепродукты вывозятся с территории ЕАЭС не через порты евразийского союза».

В минувшую пятницу Российские железные дороги (РЖД) снова напомнили, что после предоставления скидки на перевозку белорусских нефтепродуктов их объем увеличился лишь до 300 тыс. тонн (а РЖД, между прочим, ранее заявляло о возможном потенциале до 5 млн. тонн). «Мы то, что могли в рамках своих возможностей предоставить, предоставили все. Там есть скидка и на груженый, и на порожний рейс, и сегодня РЖД двигаться дальше (в сторону снижения тарифа — ред.) просто не могут», — сказал директор по коммерческой деятельности РЖД Алексей Шило.

По его словам, этот вопрос более комплексный. «История должна рассматриваться с разных сторон. Даже комплексная ставка с учетом перевалки в российском порту более выгодная, чем в Латвии», — заявил он. А.Шило предположил, что речь, скорее всего, идет о долгосрочных взаимоотношениях между белорусскими производителями нефтепродуктов и прибалтийскими портовиками. «То есть невозможно сразу одномоментно отказаться от каких-то договорных обязательств перед теми коллегами. Но с точки зрения условий, РЖД все условия создали для того, чтобы этот груз мог ехать», — подчеркнул он.

Можно не сомневаться, что белорусская сторона готова предоставить свои аргументы, доказывающие экономическую нецелесообразность ухода в российские порты.

Столь же очевидно, что новые ограничители для поставок нефтепродуктов в Беларусь, которые Россия готова установить с четвертого квартала 2018 года, еще в большей степени усугубят финансовое положение отечественных НПЗ, которые так и не оправились от убытков в этом году.

До завершения модернизации им еще, как минимум, года полтора, а значит, они по-прежнему сохранят тотальную привязку к импорту российской нефти. В этой ситуации в торге за новые механизмы компенсации потерь от налогового маневра Минску придется, видимо, что-то принести в «жертву» своему союзнику.