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Сирийские курды пошли на переговоры с Асадом

  • 14.08.2018, 11:58

Их силы контролируют примерно четверть страны.

Политическое крыло возглавляемых курдами Сирийских демократических сил (SDF) отправилось в Дамаск на прошлой неделе для проведения второго раунда переговоров с правительством.

Об этом заявил сопредседатель SDF, передает Reuters.

Делегация, в частности члены поддерживаемой США SDF, которая контролирует примерно четверть Сирии, провела переговоры с Дамаском в ходе первого визита в столицу.

Эти визиты подчеркивают усилия курдских властей по открытию новых каналов для правительства президента Башара Асада, поскольку они стремятся договориться о политическом соглашении, которое сохранит их автономию в Сирии.

Переговоры могли бы также поднять новые вопросы для политики США в Сирии, ведь американские военные на территории SDF после последней битвы против "Исламского государства" развернули около 2000 тысяч спецназовцев.

SDF возглавляет курдское ополчения YPG, которое в основном избегало конфликта с Асадом и заявило, что оно направлено на обеспечение прав курдов, а не на свержение правительства.

Это отличает их от повстанческих группировок, борющихся за свержение Асада с 2011 года, которые потерпели поражение на большей части удерживаемой ими ранее территории.

Сирийский демократический совет (SDC) пошел на новые переговоры по децентрализации и Конституции, сказал сопредседатель Риад Дарар.

"Продолжительный диалог" включал предложение Дамаска об участии де-факто автономного региона в местных выборах в следующем месяце.

SDC настаивает на сохранении своей структуры управления и самоуправления на любых будущих выборах. Отмечается, что у переговоров будут новые раунды.

Госчиновники вынесли на обсуждение вопросы, которые SDC считает преждевременными. "Сначала нам нужно договориться о предоставлении услуг, и это может укрепить доверие между нами и между людьми", - сказал сопредседатель SDF.

SDF захватили территории с помощью США, хотя Вашингтон выступает против их амбиций по автономии. Регион, который они контролируют, распространяется на большую часть Северной и Восточной Сирии, богатой сельскохозяйственными угодьями, нефтью и водой.

Дамаск говорит, что силы США являются оккупантами. Впервые Асад заявил в мае, что он "открывает двери" для переговоров с SDF, но также угрожал силой и сказал, что американцы пойдут так или иначе.

Недавнее поражение повстанцев на юго-западе Сирии предоставила Асаду контроль над большей частью страны, но как минимум треть Сирии остается вне правительственным контролем. Эти районы оккупированы как турецкими, так и американскими войсками. Асад обещает вернуть контроль также над удерживаемых повстанцами районах Идлиб.


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