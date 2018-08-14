Как белорусские рубли выдавали за сингапурские доллары 2 14.08.2018, 20:28

2,023

Трое злоумышленников тщательно продумали схему.

В Джакарте мошенники обменивали на индонезийские рупии вышедшие из употребления белорусские купюры, выдавая их за сингапурские доллары. Об этом рассказывает издание Indonesia Expat, пишет сайт «Беларусь и мир».

Трое злоумышленников тщательно продумали схему. Один из них, хорошо одетый и презентабельный, с чемоданом в руках подходил на улице к пожилым людям, в основном женщинам, и представлялся топ-менеджером нефтяной компании.

Он объяснял, что приехал в Индонезию из Сингапура пожертвовать крупную сумму на благотворительность, чемодан набит сингапурской валютой, и теперь он ищет нужный адрес, чтобы обменять сумму на местные дензнаки и передать их в фонд.

В процессе к разговору будто бы случайно присоединялись двое подельников, которые правдами и неправдами уговаривали жертву помочь иностранцу и обменять «доллары» на свои собственные деньги, поскольку тот дает невероятно выгодный курс.

Пожилых людей настолько забалтывали, что они соглашались поехать домой и в банк за всеми сбережениями. А одна женщина за пару дополнительных банкнот даже отдала мошенникам «на память» два золотых кольца, сняв их со своих пальцев.

Немного погодя жертвы или их родственники выясняли, что вместо купюр сингапурских долларов преступники обменивали банкноты белорусских рублей, которые, вдобавок ко всему, уже вышли из употребления.

Полиция в конце концов задержала мошенников. «Топ-менеджером» оказался 64-летний индонезиец Доди Дана, а «случайными прохожими» – 50-летний Руди Мелало и 27-летний Тедди Сетяван.

Доди признался в том, что обманул при помощи описанной выше схемы 11 человек. Пачки купюр номиналом в 500 белорусских рублей он приобрел у торговцев старыми денежными знаками в Джакарте.