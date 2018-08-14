БАТЭ вышел в плей-офф Лиги Чемпионов
- 14.08.2018, 21:58
Борисовский клуб сыграл в ничью с азербайджанским «Карабахом».
В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов БАТЭ дома разошелся миром с "Карабахом". По сумме двух встреч чемпион Беларуси взял верх 2:1 и прошел в следующую стадию, пишет "Прессбол".
БАТЭ — КАРАБАХ — 1:1
БОРИСОВ. 14 августа. "Борисов-Арена". Начало в 20.00.
БАТЭ: Щербицкий — Риос, А.Филипович, Филипенко, М.Володько — Д.Бага (Глеб, 70), Яблонский, Драгун — Иванич (Скавыш, 79), Сигневич, Стасевич (к).
Запасные: Чичкан, Березкин, З.Волков, Туоминен, Гордейчук.
КАРАБАХ: Халльдорссон — Медведев (Деларж, 85), Б.Гусейнов, Садыгов (к), Геррьер — Славчев (Озобич, 78), Гараев — Мадатов, Мичел, Зубир — Эмегара.
Запасные: Вагнер, Аголи, А.Гусейнов, Жезничак, Диниев.
ГОЛЫ: 1:0 — Иванич (20). 1:1 — Мичел (54, пас — Мадатов).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Щербицкий (93+); Эмегара (32), Гараев (39), Славчев (62), Садыгов (81).
УДАЛЕНИЕ: Эмегара (77).
Первый матч — 1:0.