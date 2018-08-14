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БАТЭ вышел в плей-офф Лиги Чемпионов

  • 14.08.2018, 21:58

Борисовский клуб сыграл в ничью с азербайджанским «Карабахом».

В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов БАТЭ дома разошелся миром с "Карабахом". По сумме двух встреч чемпион Беларуси взял верх 2:1 и прошел в следующую стадию, пишет "Прессбол".

БАТЭ — КАРАБАХ — 1:1

БОРИСОВ. 14 августа. "Борисов-Арена". Начало в 20.00.

БАТЭ: Щербицкий — Риос, А.Филипович, Филипенко, М.Володько — Д.Бага (Глеб, 70), Яблонский, Драгун — Иванич (Скавыш, 79), Сигневич, Стасевич (к).

Запасные: Чичкан, Березкин, З.Волков, Туоминен, Гордейчук.

КАРАБАХ: Халльдорссон — Медведев (Деларж, 85), Б.Гусейнов, Садыгов (к), Геррьер — Славчев (Озобич, 78), Гараев — Мадатов, Мичел, Зубир — Эмегара.

Запасные: Вагнер, Аголи, А.Гусейнов, Жезничак, Диниев.

ГОЛЫ: 1:0 — Иванич (20). 1:1 — Мичел (54, пас — Мадатов).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Щербицкий (93+); Эмегара (32), Гараев (39), Славчев (62), Садыгов (81).

УДАЛЕНИЕ: Эмегара (77).

Первый матч — 1:0.


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