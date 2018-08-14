Беларусь ждет один из худших экономических кризисов в истории 9 14.08.2018, 22:39

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Кризис может коснуться рядовых белорусов.

Хорошие новости, сообщает национальный статистический комитет. По итогам первого полугодия доходы белорусских организаций наконец превысили прошлогодние. Общая чистая прибыль по Беларуси увеличился на 2%, пишет сайт телеканала «Белсат».

Но, в своем официальном пресс-релизе, статистический комитет забыл добавить одну важную деталь. Одновременно, убытки убыточных организаций подскочили вдвое. В общем, рентабельность продаж в белорусской экономике ухудшилась более, чем на половину процентного пункта, по сравнению с таким же прошлогодним периодом.

«Указанная динамика показателей свидетельствует о падении конкурентоспособности белорусских предприятий как на внутреннем рынке, так и на зарубежных рынках», – говорит Александр Муха из businessforecast.by.

В результате, несмотря на рост продаж, белорусским предприятиям все сложнее рассчитываться с банками и поставщиками. Просроченная кредиторская задолженность выросла в этом году больше, чем на 0,5%. Сумма невозвращенных вовремя кредитов банкам – на 1,5%. Это напрямую затрагивает рядовых белорусов.

«Их доходы останутся низкими, а возможности улучшить свое благосостояние являются ограниченными», – говорит экономист Леонид Фридкин.

Что касается неплатежей, официальная статистика отражает лишь верхушку айсберга. Так, в июле «Беларусбанк» отсрочил только одному Красносельскому цементному заводу платежи по кредитам больше, чем на 300 миллионов рублей. Это – 3/4 республиканского бюджета на медицинскую помощь населению. В статистике эти платежи уже не считаются просроченными, но дыру в финансах «Беларусбанка» приходится закрывать бюджету.

«Мы видим точечные меры и действия. Видим прямые денежные вливания в некоторые предприятия, но, в этом случае, я полагаю, что очень важно сконцентрироваться на реализации структурных и рыночных реформ, с целью увеличения конкурентоспособности белорусских предприятий», – говорит Александр Муха.

Специалисты предупреждают – указанные проблемы наблюдались в первом полугодии – на фоне чрезвычайно благоприятных условий на зарубежных рынках и самой большой, за последние годы, энергетической субсидии от России. Во втором полугодии ситуация будет ухудшаться. Девальвация российского рубля еще больше ухудшит финансы белорусских предприятий. В дальнейшей перспективе падение цен на нефть и налоговый манёвр в России могут вызвать один из худших экономических кризисов в новейшей истории Беларуси.