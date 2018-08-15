Как Лукашенко сам на себя обиделся.

15 августа 2001 года впервые в Беларуси было возбуждено уголовное дело «за оскорбление чести и достоинства президента», пишет телеграм-канал «Баста».

За день до этого пятеро активистов движения «Зубр» организовали в Шклове, на родине Лукашенко, небольшой перфоманс. Один из них надел маску с усами и стал приставать к прохожим, обещая повысить зарплату, посадить жуликов и снизить цены. Знакомый такой набор, да? Через несколько минут на улице появились люди в белых халатах. Они спрашивали у людей: «Вы не видели нашего пациента? Он сбежал из психиатрической больницы». Прохожие быстро помогли найти больного и даже приняли участие в его задержании.

Доставить пациента обратно в больницу не удалось — вмешалась милиция. Всех участников перфоманса арестовали. Сначала в их отношении возбудили административное дело. На активистов составили протоколы о «мелком хулиганстве». Но напоминание о собственных невыполненных обещаниях вызвало обострение мозаичной психопатии у больного, и на следующий день прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела за оскорбление чести и достоинства диктатора по статье 368 часть 1 УК Беларуси.

Усатые сумасшедшие лыжники в тот год регулярно появлялись в десятках городов Беларуси. Эпидемия началась после акции «Окончательный диагноз», прошедшей весной в минском Парке Горького. Тогда зубры впервые публично подняли вопрос о здоровье Лукашенко, который, судя по вчерашнему обострению, не потерял актуальности и сегодня.