Турция и Россия — наперегонки вниз 1 Иван Преображенский, «Росбалт»

15.08.2018, 11:40

2,497

Новый кризис на развивающихся рынках будет похож на 1998 год.

Отдых в Турции в этом году резко подешевеет для иностранцев. Хотя для россиян меньше всего (или даже вообще наоборот), поскольку рубль обесценивается наперегонки с турецкой лирой. Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал сограждан спасать национальную валюту. Ее курс после начала противостояния с США и решения Вашингтона ответить санкциями на упрямство турецких властей, снизился уже приблизительно на 40%.

По словам турецкого диктатора, недавно переписавшего под себя конституцию страны, обвал национальной валюты лиры — результат международного заговора. Что-то похожее, стоит отметить, заявляет еще один «борец с США» — президент Венесуэлы Николас Мадуро. Правда, до его страны всем еще очень и очень далеко — темпы роста потребительских цен в Венесуэле с начала нынешнего года достигли 10664%.

Заговор этот, судя по всему, весьма разветвленный, потому что падает сейчас не только турецкая лира. Стремительно обваливается российский рубль, который за несколько дней подешевел на 10% и останавливаться, похоже, не намерен, несмотря на все заверения властей, что они держат ситуацию под контролем. А теперь устремились вниз и национальные валюты других развивающихся экономик: южноамериканский рэнд упал до самых низких значений за последние два года, снижаются курсы аргентинского песо и индонезийской рупии.

На самом деле, вопреки далеким от экономической реальности заявлениям турецких властей и их российских коллег, которые снова заговорили об отказе от доллара в своих международных расчетах, налицо совпадение двух проблем. Во-первых, судя по всему, это общий для всех указанных стран новый кризис, подобный тому, что в 1998 году ударил по развивающимся рынкам. Его прогнозировали в середине лета некоторые финансовые аналитики.

Во-вторых, это эффект от американских санкций и пошлин. США еще только грозят ими России и Турции, но это уже привело к стремительному обесцениванию акций компаний этих двух стран и падению курсов национальных валют. В случае с Турцией есть еще и третий фактор: окончательное превращение правящего там режима в диктаторский, что приводит к бегству капиталов, сворачиванию инвестиционных проектов и массовой эмиграции.

Сейчас многим кажется, будто падение российского рубля или тем более турецкой лиры началось только в последние дни. Это, разумеется, не так, хотя масштабы и были разными. Проблемы с обеими валютами начались еще весной текущего года. С рублем в апреле — после очередных американских санкций, которые затронули крупнейшие национальные компании, такие как «Русал». С турецкой лирой — в мае. Уже тогда Центробанк Турции вынужден изыскивать дополнительные средства для того, чтобы «связывать» избыточную ликвидность.

В свою очередь, Эрдоган именно в мае, накануне президентских выборов, призвал граждан достать из-под подушки доллары и евро и идти менять их на стремительно дешевевшую национальную валюту. Кстати, совсем в стиле российских коллег образца 1998 года, которые, помнится, тогда тоже призывали россиян «сдавать валюту».

В мае 2018 года турецкий лидер пообещал, что после победы на выборах он, получив новые полномочия, которых ему раньше якобы не хватало, займется жестким регулированием валютного рынка. Судя по тому, что происходит сейчас, у Эрдогана это либо не получилось, либо, что более вероятно, предпринятые им административные, далекие от экономики меры, принесли обратный эффект.

В любом случае, Турция в своем падении стремительно обгоняет и Россию, где кризис усиливается психологическим эффектом от ожидания новых американских санкций, и другие развивающиеся экономики. Однако дальнейшее развитие ситуации предсказать трудно — нынешний всплеск нестабильности не укладывается в стандартные рамки. Некоторые экономисты еще весной предполагали, что центром нового кризиса может стать Латинская Америка, а откуда он пойдет в Европу и через ЕС — в США. Теперь же, судя по всему, направление меняется. Первыми посыпались не близкие к США латиноамериканские страны, а вступившие с ними в военно-политическое противостояние «евразийские» государства. Следом финансовый пожар, возможно, затронет Белоруссию и Казахстан, сохраняющие тесные экономические связи с РФ.

Ну, а дальше, наверное, план остается прежним — кризис в Евросоюзе и его плавный переход на территорию США. Если, разумеется, трампономика не окажет магического эффекта и кризисные явления не остановятся на границах «снова великих» Соединенных Штатов.

Впрочем, для всех, кроме России и Турции, явно лучше надеяться на то, что речь идет о локальных проблемах этих двух стран. И виноваты в этом и правда некие «заокеанские враги» с их заговорами, а не общее для многих развивающихся стран и авторитарных режимов стремление государства подмять по себя национальную экономику.

Иван Преображенский, «Росбалт»