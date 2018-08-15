Призрак девальвации рубля возвращается Владимир Тарасов, «Белрынок»

15.08.2018, 13:31

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Вероятность подобного развития событий становится все больше.

Курс доллара США на БВФБ вновь резко вырос в связи с обвалом курса российского рубля против доллара, достигнув 13 августа максимального значения с марта 2016 года – 2,0707 рублей за доллар. Где предел роста?

Национальный банк и Министерство финансов РБ в настоящее время проводят довольно жесткую денежно-кредитную политику, поэтому внутренних причин для девальвации нашей валюты нет. Но курс белорусского рубля по отношению к другим валютам все равно резко меняется, так как он привязан к стоимости валютной корзины из доллара США, евро и российского рубля. А это создает предпосылки для импорта девальвации из других стран, главным образом из России. Более того, резкое ухудшение отношений между РБ и РФ в настоящее время создает условия и для сокращения российской помощи наше стране, что также чревато негативными последствиями для белорусского рубля.

Российский рубль становится неинтересным

Причиной произошедшего в последние дни обвала курса российского рубля против доллара и евро стало объявление о планируемых новых санкциях против РФ со стороны США, а также валютный кризис в Турции, отношения которой с США также резко ухудшились. В связи с этим иностранные компании стали выводить средства из российских ценных бумаг, что и привело к обвалу (см. «Прогноз курса рубля на неделю с 13 по 17 августа»).

Российские финансовые чиновники сначала пытались держаться в стороне от кризиса, но затем все же приняли меры: Банк России в конце прошедшей недели прекратил покупать валюту для Минфина. Это принесло плоды, и если в понедельник 13 августа курс доллара на Московской бирже достигал 68,66 российских рублей за доллар, то 14 августа он опустился ниже уровня 67 рублей.

Курс может пойти и ниже, причем его конечный уровень будет определять Министерство финансов, которое при каком-то значении курса возобновит скупку долларов. Министр финансов Антон Силуанов не сообщает, какой уровень курса в правительстве считают оптимальным в возникших условиях, поэтому мы узнаем об этом по факту.

Однако угроза курсу рубля не снята, так как отток иностранного капитала из России, скорее всего, продолжиться. Тревожным симптомом является то, что крупнейшие зарубежные банки рекомендовали своим клиентам продавать рублевые активы. В частности, это посоветовали делать американский Bank of America Merryl Lynch и швейцарский UBS. А инвестиционный менеджер американского банка JPMorgan Диана Амоа сообщила, что банк продает облигации федерального займа РФ, а вероятность принятия санкций, направленных против госдолга России, составляет около 50%.

В таких условиях велика вероятность того, что Минфин и Банк России примут дополнительные меры, направленные на поддержку курса российского рубля, помимо прекращения скупки валюты. Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил об одной из таких мер, заключающейся в отказе от расчетов в долларах. Он рассказал, что Россия все больше и больше налаживает расчеты не в долларах, а в других валютах, и назвал в качестве таких валют рубль, евро и китайские юани. О белорусском рубле он не упомянул. Министр также подчеркнул, что в дальнейшем возможен переход на национальные валюты вместо доллара и при торговле нефтью.

Ничего хорошего Беларуси подобные планы не сулят, так как переход в расчетах на российские рубли грозит снижением валютной выручки от экспорта товаров и услуг в Россию в долларовом выражении (в связи с падением курса российского рубля против доллара). Что касается покупки российской нефти за рубли, то тут, скорее всего, российская сторона все равно привяжет цену на нефть к долларовому эквиваленту.

К тому же, в целом идея замены долларов на российские рубли выглядит малоперспективной, так как курс российского рубля слишком резко колеблется. Российские чиновники от финансов, похоже, не понимают, что отказавшись от регулируемого курса российского рубля (в явном виде) они лишили его привлекательности и создали дополнительное препятствие на его использование в расчетах по внешней торговле. Валюта, курс которой может меняться чуть ли не на 10% за несколько дней, никому не нужна.

Не исключено, что ослабление российского рубля уже негативным образом сказалось на величине заработка жителей Беларуси в России. На это указывает сокращение во II квартале 2018 года величины денежных переводов физических лиц из-за границы в РБ по сравнению со II кварталом 2017 года на 18,3 млн. долларов (до 82,9 млн. долларов).

Кроме российского Минфина действовать может начать и Банк России. В связи с перспективой роста инфляции из-за ослабления рубля он может прекратить снижение своей ключевой ставки или даже повысит ее. Это увеличит стоимость заимствований в российских рублях, что негативно скажется на темпах роста экономики России, а, значит, и на белорусском экспорте в РФ. Дороже Беларуси обойдутся и запланированные белорусским Минфином заимствования посредством размещения облигаций, номинированных в российских рублях на российском рынке. Впрочем, проценты по таким облигациям из-за кризиса на российском рынке увеличатся и без повышения ставок ЦБ.

Отношения Беларуси и России испорчены почти безнадежно

Кризис российских финансов затрагивает Беларусь не только через курс российского рубля. В правительстве России ищут возможность сэкономить на чем-либо, и Беларусь кажется им весьма удобным объектом для этого. В первую очередь речь идет о нефтегазовой сфере.

Финансовый кризис в России заставляет ее правительство занимать все более жесткую позицию на переговорах с Беларусью на высшем уровне, связанных с экономическим сотрудничеством. К сожалению, нам неизвестен перечень требований, которые предъявляет Путин Лукашенко. О них можно только предположить, исходя из нескольких заявлений последнего, сделанных им 10 августа в ходе посещения Гомсельмаша. Правитель РБ отметил, что россияне упрекают Запад в создании неконкурентного преимущества, тогда как сами создают для Беларуси такие же условия. Это выражается, по словам Лукашенко в поддержке Ростсельмаша, что нарушает договоренности в Евразийском экономическом союзе. Он сообщил, что Ростсельмаш давно предлагает купить белорусское предприятие, но он не соглашается, так как российская сторона предлагает сосредоточить конструкторские разработки в Ростове, оставив в Гомеле только производство.

Судя по этим рассуждениям, российская сторона настаивает на приватизации белорусских предприятий. Есть, конечно, и другие требования.

Кроме того, могут возникнуть проблемы с кредитованием Беларуси со стороны России. Так, информационное агентство Рейтерс сообщило на прошлой неделе, что Россия собирается прекратить предоставлять кредиты РБ, на что российский Минфин даже счел необходимым ответить. Он сообщил, что кредитование продолжается, более того, «начата и активно ведется подготовка документов, необходимых для предоставления нового финансового кредита, а также траншей кредита, предоставленного по линии ЕФСР». Судя по последнему замечанию, руководство Беларуси просит у России новый кредит, и, похоже, что под него российская сторона выставила некоторые неизвестные пока условия.

Ситуация, возможно, проясниться после личной встречи правителей двух стран, как это было в апреле 2017 года. Однако текущая ситуация выглядит намного хуже для Беларуси, чем тогда, так как несмотря на финансовую поддержку со стороны РФ, оказанную в прошлом году, белорусская сторона не сделала практически ничего из того, что нужно России. То есть, Россия дала деньги, но взамен ничего не получила. Вряд ли она будет бесконечно терпеть подобное поведение партнера. Быстрый разрыв двух стран маловероятен, но постепенная эскалация конфликта в ближайшие годы может создать серьезные проблемы для белорусского рубля. А вероятность подобного развития событий становится все больше.

Владимир Тарасов, «Белрынок»