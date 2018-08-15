Двойка с минусом, или Социальная модель имени Лукашенко Валерий Карбалевич

15.08.2018, 19:23

Валерий Карбалевич

А как красиво все начиналось!

Поездка Лукашенко в Оршанский район засвидетельствовала провал очередного грандиозного модернизационного проекта.

А как красиво все начиналось! 21 апреля 2017 г., выступая с ежегодным посланием «парламенту» и белорусскому народу, Лукашенко поручил «поднять из руин и пепла в ближайшее время» населенные пункты Барань, Болбасово и Оршу.

Правительству было приказано показать, «как в короткий промежуток времени нужно развивать крупный и очень сложный регион», сделать Оршанский район образцово-показательным. Чтобы затем на этом примере разработать план развития других территорий Беларуси. Таким образом, Оршанский район должен был стать локомотивом регионального развития страны.

Почему именно Оршанский район был выбран в этом качестве, Александр Лукашенко объяснил довольно странно:

«Это не потому, что я там родился. А потому, что там расположено крупное учреждение, которое в народе называется "тюрьма". И половина людей, освобождаясь, остается там. Вы понимаете, никого не хочу обидеть, что это за люди. И как там "просто" работать".

То есть именно для тех, кто вышел из тюрьмы, Лукашенко поручил создать лучшие условия, чем для всех остальных граждан. Такой в Беларуси привилегированный слой населения, такие приоритеты.

Правительству было поручено в течение года (запомним это!), существенно улучшить ситуацию в Оршанском районе, а к 2020 году все убыточные предприятия должны провести модернизацию, создать новые рабочие места, организовать эффективную работу и зарплату.

Выполняя приказ, правительство в мае 2017 года провело специальное заседание по этому вопросу, были определены подходы по каждому предприятию. В июне того же года правительством был принят комплексный план первоочередных мер по развитию Оршанского района до 2020 года.

Для этого были выделены немалые деньги «в пределах лимита директивного кредитования, установленного для Банке развития», льготные проценты и другое. По словам руководителя Витебской области Николая Шерстнева, сумма дотаций десяти районов области равна сумме дотаций, которые получает Оршанский район. Лукашенко пообещал регулярно лично контролировать реализацию этого проекта.

И вот через год, 13 августа, Лукашенко приехал в Оршу, чтобы посмотреть, как этот населенный пункт после его мудрого решения превратился в город-сад. Посетил четыре предприятия. И что увидел?

Выяснилось, что практически все предприятия района - проблемные.

«Все было сделано кустарно, на скорую руку, а значит, некачественно... Не сделано практически ничего... Пока это идиотское отношение к моему поручению», - заявил Лукашенко на месте. И оценил работу на двойку с минусом. На совещании 14 августа председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов констатировал, что ряд показателей в Оршанском районе даже ниже, чем среднеобластные.

Увиденное на Оршанском инструментальном заводе вызвало негодование у Лукашенко.

«Не любите вы людей не любите вы завод. Если уж делаете здесь какую-то показуху, сделайте бордюр, но зачем в траву класть асфальт? Это что, культура? Вот за это чиновников и ненавидит временем народ - за вашу безалаберность и беспредел», - возмутился он.

Дальше еще интереснее: «Разве это рабочие места ?! Тюрьма какая-то! Каторжные люди работают за 200 долларов в месяц!», - возмутился Лукашенко условиями труда работников.

Что же делать? Лукашенко быстро нашел выход: «Министра сюда направим к тебе работать. У него выбор один: или тюрьма, или сюда ». Речь идет о министре промышленности Виталие Вовке.

Лукашенко дал поручение поставить на этот завод станки с соседнего завода «Красный борец». Без Лукашенко директора заводов до этого додуматься не могли.

Ситуация на других предприятиях, которые посетил Лукашенко, не лучше. Приехав в ОАО «Техника связи» в городе Барань, он заявил: «Я вижу, вы вообще не думали над решением той задачи, которая была поставлена». А потом случилось вообще казус, который Лукашенко прокомментировал так: «Вы не планировали, что я войду в ваш "туалет"... где никто никогда не убирал» (?!).

Вот такой получился образцово-показательный район. Хочется сказать, показушный. С асфальтом, который кладут на траву, с туалетом, который никто никогда не убирает. Но в этом есть большой символизм. Это и есть настоящий образец белорусской провинции периода правления неизменного "президента".

Результат функционирования белорусского социальной модели имя Лукашенко. Перефразируя слова известного анекдота, хочется сказать: это Родина, Александр Григорьевич!

Валерий Карбалевич, «Радыё Свабода»