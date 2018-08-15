Волкер: США будут слой за слоем вводить новые санкции против России 1 15.08.2018, 20:08

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Курт Волкер

Вашингтон будет принуждать Кремль к сотрудничеству для поиска решений.

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что санкции в отношении РФ будут действовать, пока Москва не предложит меры для достижения мира на Донбассе.

В эфире телеканала Прямой Волкер отметил, что сейчас есть много пакетов санкций против России, связанных с отравлением экс-агента Сергея Скрипаля, с ситуацией в Украине, с нарушением прав человека.

"Мы хотим показать России, что такая ситуация не может продолжаться. Мы хотим, чтобы Россия выступила с предложением относительно улучшения ситуации, для достижения мира. А до этого мы будем слой за слоем применять следующие санкции к России, пока она не начнет сотрудничать для поиска решения", - цитирует Волкера Интерфакс-Украина.

Спецпредставитель добавил, что если РФ будет согласна на имплементацию пунктов Минских договоренностей, то только тогда можно будет говорить об их отмене, в противном же случае, санкции будут лишь усиливаться.

1 августа в Конгресс США был внесен законопроект, который ужесточает антироссийские санкции.

Соавторами инициативы выступили Роберт Менендес (Демократическая партия), Линдси Грэм (Республиканская партия), Джон Маккейн (республиканец), Кори Гарднер (республиканец), Бен Кардин (демократ), Джин Шахин (демократ).

Новый документ - всеобъемлющий, в случае его принятия он усилит экономическое, политическое и дипломатическое давление на Россию. Одной из целей законопроекта сенатор Грэм назвал уход России из Украины. При этом действующий санкционный режим он назвал слишком слабым, чтобы остановить президента РФ Владимира Путина.

Законопроект, среди прочего, предусматривает ужесточение санкций в отношении энергетического и финансового секторов России, ее олигархов и государственных предприятий, применение санкций в отношении российского суверенного долга. Кроме того, документ предписывает введение санкций за хакерские атаки и создание в США центра по отражению российских угроз.