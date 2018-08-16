Белорусский рубль попал в «зону турбулентности» 4 16.08.2018, 9:07

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Экономисты прогнозируют девальвацию и подорожание ЖКУ.

Санкции США привели к напряжению на финансовом рынке России и масштабному валютному и экономическому кризису в Турции.

Опрошенные «Немецкой волной» эксперты считают, что из-за этого экономикам стран БРИКС грозит «эффект домино». Беларусь в БРИКС не входит, но туда входит ее главный торговый партнер – Российская Федерация.

Насколько глубоким будет новый кризис и как он отзовется на экономике нашей страны и благосостоянии ее граждан?

Сайт Charter97.org обратился за комментарием к экономисту Льву Марголину:

- Большинство стран БРИКС – крупные игроки на мировом экономическом рынке. Острота ситуации здесь заключается в том, что у небольших стран, таких как Беларусь, экономика открыта и экспортно-импортные операции занимают очень большую долю ВВП.

У больших стран, таких как входящие в БРИКС Россия, Индия или Китай, значительная часть ВВП потребляется внутри. Поэтому они меньше зависят от колебаний национальной валюты по отношению к доллару или евро.

Что касается России, то для нее большей проблемой является ситуация не в БРИКС или в Турции, а внутри самой страны. Только сама угроза введения новых санкций США вызвала несколько дней назад падение рубля до уровня валютного кризиса 2015 года. Можно полагать, что после реального введения санкций, российский рубль потеряет еще больше. А ведь, согласно законам США, эти санкции через три месяца после их введения могут быть ужесточены.

Но парадокс ситуации в том, что из-за большого внутреннего рынка многие россияне в том же 2015 году не очень-то и заметили падения курса рубля – по крайней мере, пока не собрались на очередной отдых в Турцию.

А вот белорусы колебание курса национальной валюты почувствуют куда более остро. Я думаю, что падение российского рубля продолжится и, безусловно, это ударит по Беларуси. Мы являемся открытой экономикой и половина наших торговых операций приходится на РФ.

Белорусский рубль уже почувствовал «турбулентность» из-за восточной границы: если 1,5 года он держался на отметке менее 2-х рублей за доллар, то сейчас эта планка уже преодолена. Не исключено, что его ожидает еще большее падение – все будет зависеть от России, с которой мы, к сожалению, слишком тесно связаны.

- Некоторые российские аналитики считают, что в их стране возможно повторение дефолта по образцу 1998 года. Вероятен ли такой сценарий и как это отразится на Беларуси?

- Есть важное отличие ситуации спустя 20 лет: доля внешних заимствований в РФ относительно ВВП значительно ниже, чем была в 1998 году. И среди них мало государственных долгов. Это заимствования банков, предприятий и так далее. Поэтому более вероятны дефолты частного характера: дефолты банков, отдельных фирм – вместо универсального дефолта по образцу 1998 года.

А вот в Беларуси ситуация куда более сложная. Любая девальвация нашего рубля резко усиливает напряжение на валютном рынке и ставит под угрозу выплату огромного госдолга, который исчисляется в иностранной валюте. Вот здесь и могут возникнуть серьезные проблемы.

Россия вряд ли сейчас будет помогать Беларуси – ей самой бы справиться. В этой ситуации весьма вероятно то, что власти, опасаясь дефолта и желая получить западные кредиты, пойдут на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Предстоит большая торговля, которая с большой долей вероятности обернется для белорусов ростов коммунальных тарифов. Ситуация для власти выглядит очень сложной и располагающей к торгу.

Своими силами белорусские власти проценты по госдолгу не смогут выплачивать. Время пустых обещаний, по всей вероятности, уже закончилось.