Почему белорусским водителям пора готовится к мировым ценам на бензин 2 15.08.2018, 10:51

Россия вводит квоты беспошлинные на поставки нефтепродуктов в Беларусь.

Россия намерена с 1 сентября 2018 года ввести индикативные балансы беспошлинных поставок из России в Беларусь на прямогонные бензины, средние дистилляты и темные нефтепродукты, а с 1 октября 2018 года – на сжиженный углеводородный газ (СУГ), битум, бензол и т.д. Поставки сверх баланса будут запрещены. Таким образом, Россия намерена запретить поставки в Беларусь практически всех беспошлинных нефтепродуктов, в том числе автобензинов, дизельного топлива, топочного мазута (по этим видам нефтепродуктов индикативные балансы согласовываются ежегодно), пишет Татьяна Маненок в статье для издания «Наше мнение».

Об этом говорится в письме госконцерна «Белнефтехим» в адрес правительства, госорганов и крупнейших потребителей нефтепродуктов Беларуси. В нем концерн просит органы власти и коммерческие организации указать объемы нефтепродуктов для обеспечения внутренних потребностей в четвертом квартале 2018 года и в 2019 году, а также учесть объемы нефтепродуктов, связанные с реализацией инвестпроектов.

Стороны подготовили проект протокола о внесении изменений в Соглашение между правительством РФ и правительством Беларуси о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов от 12 января 2007 года. В этот документ российская сторона хочет внести изменения, а именно: ввести запрет на вывоз из РФ в Беларусь нефти и нефтепродуктов согласно Перечню кодов товаров IIIВЭД ЕАЭС, за исключением сырой нефти и нефтепродуктов в объемах, предусмотренных индикативными балансами.

Российским нефтепродуктам нравится белорусский рынок

Участники рынка считают, что таким образом российская сторона хочет поставить заслон на пути реэкспортных поставок нефтепродуктов и СУГ из Беларуси, в результате чего российский бюджет несет дополнительные потери.

Согласно статданным, Беларусь в январе-мае 2018 года увеличила экспорт нефтепродуктов на 16 % в сравнении с январем-маем 2017 г. – до 5,7 млн тонн. За это время Беларусь увеличила импорт нефтепродуктов на 61,9% – до 1,886 млн тонн. При этом из России в Беларусь поставлена львиная доля – 1,820 млн тонн нефтепродуктов (на 58,9% больше, чем в январе-мае 2017 года).

В январе-мае текущего года Беларусь увеличила объем экспорта сжиженного газа на 34% в сравнении с таким же периодом прошлого года – до 284,4 тыс. т. Прим этом импорт сжиженного газа из России за 5 месяцев текущего года Беларусь увеличился на 18,8% до 211,8 тыс. тонн. Следует отметить, что с 1 августа 2018 года Россия впервые увеличила на сжиженный углеводородный газ (СУГ) экспортную пошлину с ноля до USD 18,1 за тонну. Аналогичную пошлину теперь должна применять и Беларусь, что, по логике, должно снизить привлекательность экспорта СУГ из Беларуси.

Также отметим, что Беларусь с каждым годом наращивает объемы собственного производства СУГ. Крупнейший производитель сжиженного газа в Беларуси – Белорусский газоперерабатывающий завод). Сжиженный газ также производят ОАО «Мозырский НПЗ» и завод «Полимир» ОАО «Нафтан». БГПЗ экспортирует более 70% произведенной продукции, Мозырский НПЗ – более 60%, завод «Полимир» ОАО «Нафтан» – около 50%. Общий объем производства – более 600 тыс. тонн в год.

Россия не хочет субсидировать поставки нефтепродуктов в Беларусь

Логику российской стороны понять можно. В июне этого года, чтобы остановить неконтролируемый рост цен на автомобильное топливо на внутреннем рынке, российское правительство вынуждено было существенно снизить акцизы на бензин и дизтопливо, что обернулось издержками для бюджета.

Кроме того, недавно Россия открыла зеленую улицу для завершения налогового маневра в нефтяной отрасли. Предлагается снижать с 30% до 0% от цены нефти ставку вывозной таможенной пошлины на нефть в течение 6 лет начиная с 1 января 2019 года. В 2019 году предельные ставки пошлины (выше которых не может быть установлена пошлина, рассчитываемая по формулам правительства РФ) предложено умножать на коэффициент 0,833, в 2020 году – 0,667, в 2021 году – 0,5, в 2022 году – 0,333, в 2023 году – 0,167, в 2024 году – 0. Таким образом, с 2024 года экспортная пошлина на нефть в РФ будет отменена.

Но одновременно будет повышаться налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при добыче нефти и газового конденсата. Очевидно, что повышение НДПИ обернется ростом внутренних цен на нефть и, соответственно, цен на автомобильное топливо на внутреннем рынке. Чтобы этого не допустить, правительство РФ предложило новый механизм поддержки отечественных НПЗ, основанный на отрицательных акцизах. Правительство предложило установить специальную надбавку к отрицательному акцизу, которая будет при резком росте цен – свыше целевого уровня больше чем на 10% – компенсировать часть этого роста (разницы между ценой экспортного паритета и целевым индикатором цены): в 2019 году – на 60%, в последующие периоды – на 50%.

Понятно, что Россия, определившись с поддержкой своих НПЗ в новых условиях, абсолютно не хочет нести дополнительные затраты на поддержку белорусских НПЗ и белорусской экономики.

«Счетные» механизмы российской поддержки уже в действии

Новые условия поставок российских нефтепродуктов – для Беларуси не катастрофа. Однако речь идет о заметном ухудшении сложившихся условий для нефтяной отрасли и национальной экономики.

Россия намерена сохранить для Беларуси беспошлинные поставки нефтепродуктов под потребности внутреннего рынка (это – бонус за создание Союзного государства, и Кремль никогда не заявлял о готовности выйти из этого проекта), и, надо отметить, ни одна из сопредельных стран не имеет таких льгот.

Тем не менее, из-за наложенных РФ ограничений пострадает прежде всего белорусский бюджет: ведь чем больше нефтепродуктов из Беларуси поставлялось на экспорт, тем больше зарабатывал белорусский бюджет за счет экспортных пошлин.

Пострадает белорусская «нефтянка». Импорт российского автомобильного топлива в Беларусь позволял отечественным НПЗ увеличивать объемы экспорта и таким образом частично «замещать» поставки на неликвидный внутренний рынок, продажи на котором вот уже 8 месяцев подряд генерируют для них сплошные убытки.

Пока непонятно, учтет ли РФ потребности в нефтепродуктах российских компаний, имеющих свои автозаправочные сети в Беларуси. Сейчас многие российские компании завозят российское топливо на белорусские АЗС. Если Россия запретит это делать, то российским компаниям придется покупать топливо с оптовой надбавкой у ПО «Белоруснефть», а это негативно сказывается на их бизнесе в Беларуси. Или же увеличивать объемы давальческой переработки на белорусских НПЗ, что в условиях проведения налогового маневра для них не очень выгодно.

Если Россия ограничится лишь запретом на поставки в Беларусь беспошлинного топлива, белорусская «нефтянка» с этой «бедой» справится. Но это, безусловно, ускорит рост цен на автомобильное топливо на внутреннем рынке. Концерн «Белнефтехим» недавно публично заявил, что белорусские НПЗ уже истощили свои возможности для субсидирования продаж на внутреннем рынке (сейчас дотации при продаже автомобильного топлива составляют 20-30 копеек на литр в зависимости от его вида) Очевидно, что новые условия импорта российского топлива еще более усугубят финансовое положение отечественных НПЗ.

Но все это – лишь предвестник более серьезных проблем, с которыми уже скоро столкнется белорусская экономика. Отметим, что сейчас Беларусь импортирует нефть из России беспошлинно. Если же Россия обнулит экспортные пошлины на нефть и увеличит НДПИ, то цена российской нефти для Беларуси повысится фактически до мирового уровня (сейчас это – 75% от мировой цены). При этом в условиях единого таможенного пространства Беларусь также будет вынуждена отменить экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты. Потери белорусского бюджета в связи с этим оцениваются на уровне USD2 млрд, или около 4% ВВП. А «Белнефтехим» уже предупредил, что после завершения налогового маневра в нефтяной отрасли белорусские автомобилисты должны готовиться к мировым ценам на моторное топливо.